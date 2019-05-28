春遊補助還有6成空房　產壽險推抽獎刺激旅平險網路投保率

▲民眾常上網買旅平險（含旅遊不便險、旅遊綜合險）之外，還有利率變動型年金險及汽機車險。（圖／記者李蕙璇繪製）

記者李蕙璇／台北報導

目前國內春遊優惠補助還有6成以上住房仍未申請使用，民眾趁著端午連假安排出遊，產壽險公司也提醒記得投保旅行平安保險並可參加抽獎活動，有的保單商品還包含第三人責任險賠償範圍。

因應春遊專案，即日起至6月30日全台不分年齡自由行最少可補助500元，18至40歲青年入住特定地區還可補助到1,500元等，民眾規劃旅遊前可搭配各縣市政府的加碼或交通補助等優惠方案。

新安東京海上產險發言人呂文泉副總經理指出，旅行在外就有一定風險，市場上的個人旅行綜合保險的承保範圍多包含意外死亡失能、意外醫療、個人賠償責任及食物中毒等，除了保障旅遊期間自身及家人的基本意外險保障範圍外，同時也包含造成第三人身體傷害、死亡或財物受損等的賠償責任。

舉例來說，一對夫婦自行開車帶兩位已滿15歲以上的兒女到台南旅遊3天為例，投保個人旅行綜合保險中包含意外死亡失能100萬元、意外醫療10萬元以及個人賠償責任保期內最高60萬元（含體傷20萬元、財損10萬元），同時考量旅遊期間多外食，亦可同時附加投保食物中毒慰問金，保費約100多元，即可保障在旅行中所發生的意外事故、或不小心摔壞店家物品、撞倒路人造成他人受傷，乃至於在餐廳用餐遇到集體中毒等，這些都包含在保障範圍內。

6月底前到新安東京海上產險網路投保，可參加「RIMOWA行李箱」、「日本原裝超輕量隨身空氣清淨機」等好禮抽獎活動。

台灣人壽則是點入「春遊季 賞櫻去」抽獎活動，即日起至6月30日期間內凡透過網路投保旅平險保費達100元以上，即有機會獲得RIMOWA行李箱等大獎、55吋液晶大電視、SOGO 2.5萬元禮券等多項好禮。

富邦人壽網路投保專區則即日起至6月30日前，單筆保費500元以上就有機會抽中新光三越禮券、全聯禮券、7-11禮券、LINE POINT點數，保費越高，中獎機會越高。另外，在活動期間內的特定日期投保成功，還有機會加抽漢來海港餐券、西堤牛排券。