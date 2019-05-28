　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

春遊補助還有6成空房　產壽險推抽獎刺激旅平險網路投保率

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼網路投保熱門險種以旅平險（含旅遊不便險、旅遊綜合險）、利率變動型年金險及汽機車險為主。（圖／記者李蕙璇攝）

▲民眾常上網買旅平險（含旅遊不便險、旅遊綜合險）之外，還有利率變動型年金險及汽機車險。（圖／記者李蕙璇繪製）

記者李蕙璇／台北報導

目前國內春遊優惠補助還有6成以上住房仍未申請使用，民眾趁著端午連假安排出遊，產壽險公司也提醒記得投保旅行平安保險並可參加抽獎活動，有的保單商品還包含第三人責任險賠償範圍。

因應春遊專案，即日起至6月30日全台不分年齡自由行最少可補助500元，18至40歲青年入住特定地區還可補助到1,500元等，民眾規劃旅遊前可搭配各縣市政府的加碼或交通補助等優惠方案。

新安東京海上產險發言人呂文泉副總經理指出，旅行在外就有一定風險，市場上的個人旅行綜合保險的承保範圍多包含意外死亡失能、意外醫療、個人賠償責任及食物中毒等，除了保障旅遊期間自身及家人的基本意外險保障範圍外，同時也包含造成第三人身體傷害、死亡或財物受損等的賠償責任。

舉例來說，一對夫婦自行開車帶兩位已滿15歲以上的兒女到台南旅遊3天為例，投保個人旅行綜合保險中包含意外死亡失能100萬元、意外醫療10萬元以及個人賠償責任保期內最高60萬元（含體傷20萬元、財損10萬元），同時考量旅遊期間多外食，亦可同時附加投保食物中毒慰問金，保費約100多元，即可保障在旅行中所發生的意外事故、或不小心摔壞店家物品、撞倒路人造成他人受傷，乃至於在餐廳用餐遇到集體中毒等，這些都包含在保障範圍內。

6月底前到新安東京海上產險網路投保，可參加「RIMOWA行李箱」、「日本原裝超輕量隨身空氣清淨機」等好禮抽獎活動。

台灣人壽則是點入「春遊季 賞櫻去」抽獎活動，即日起至6月30日期間內凡透過網路投保旅平險保費達100元以上，即有機會獲得RIMOWA行李箱等大獎、55吋液晶大電視、SOGO 2.5萬元禮券等多項好禮。

富邦人壽網路投保專區則即日起至6月30日前，單筆保費500元以上就有機會抽中新光三越禮券、全聯禮券、7-11禮券、LINE POINT點數，保費越高，中獎機會越高。另外，在活動期間內的特定日期投保成功，還有機會加抽漢來海港餐券、西堤牛排券。

ET快訊
理科太太摟墨鏡帥哥笑裂嘴「全身都很硬」！一看是「復仇者聯盟巨
每月撲倒董娘2次！新竹小王「PO網公告」：有腰力就好　下場慘
「美的好朋友」創辦人爆避稅、操控輿情黑幕　小編：醫療團隊不存

關鍵字：春遊補助,產險,壽險,旅平險,網路投保率,新安東京海上,台灣人壽,富邦人壽

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

保險局「根本沒有」核准儲蓄險　決定出手斬斷行銷話術

影／大衝擊！高儲蓄型壽險明年將絕跡　民眾難藉保單理財　

配合金管會政策　富邦人壽將降低銷售純儲蓄型商品

大陸也在控管壽險理財商品　2018年保費收入亞洲占比出現萎縮

保險局出手掐斷高儲蓄險保單　台壽總座：類定存商品將分年下架

南山補救投資型保單錯帳　無條件「多就給、少由公司吸收」補償

快訊／杜英宗下令取消申請書　南山人壽業務員鬆口氣免幫保戶「簽名」

業務員幫保戶「簽名」辦復效　老南山人：怕扛責任不敢寫

保險拒賠不開心找金融消費評議中心　61%解決率可省些跑法院時間

保戶建議調高判賠100萬、10萬額度　評議中心：須金管會同意

因「超商沒垃圾桶」吵翻！黑衣婦不滿爭論：請店長接電話

北捷女清潔工請假被刁突抓狂　拿拖把打趴女督導：就要她死

他闖「中線車道攔車」遭撞飛輾過　頭顱變形慘死...妻哭：只是想加油

「沒有B-boy，睏到想睡！」　吳建豪.韓庚battle靠Breaking決勝負！

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

快撞到惹...教練崩潰狂喊踩煞車 她傻問「哪個？」下秒悲劇QQ

王嘉爾「咬唇+抖肩」男人味爆發　 你有一個缺點..N度示愛閆澤歡

「我很不想選總統」 柯文哲：別人領導國家更危險

《這！就是街舞》驚見女團成員　許凱皓成功晉級羅志祥戰隊

蕭敬騰.袁野夕臉貼臉合唱　共用一支麥..害羞解釋「是省預算」

「整頓」儲蓄險、實支實付副本理賠　葉啟洲與黃金木皆表贊同

3類保單停賣效應持續加溫　失能險、儲蓄險與實支實付醫療險

保險局整頓高儲蓄型保單　各保險公司現在起不能賣賠錢保單

春遊補助還有6成空房　產壽險推抽獎刺激旅平險網路投保率

三商美邦人壽Q1稅後淨利0.2億　每股稅後盈餘0.01元

大陸也在控管壽險理財商品　2018年保費收入亞洲占比出現萎縮

「儲蓄險」解約糾紛多常拿不回全部保費　成保險局掐斷原因之一　

儲蓄保單不下架　富邦人壽要降宣告利率「不排除降到1字頭」

保險局「根本沒有」核准儲蓄險　決定出手斬斷行銷話術

小孩腸病毒請假、弄壞餐廳設備　責任險保單擴大理賠範圍

主打數據處理、影像剪輯　Dell Precision工作站挑戰密集型工作負載

「整頓」儲蓄險、實支實付副本理賠　葉啟洲與黃金木皆表贊同

5G影響面廣大！取得頻譜執照後的創新應用才是最大挑戰

牛糞還有這功能！對抗40度高溫　印度人妻整台車塗好塗滿

蔡英文、賴清德28日會面　羅文嘉：有見面就是好事

不一定選總統！憂藍綠養套殺　柯營坦言：韓國瑜「這2點」最難打

日職／宋家豪飆2K解決1局　15次中繼成功居第2

喬媽親友轟喬爸「沒工作靠女兒賺」！　喬喬工作內容終於曝光…經紀公司說清

埼玉也有人街頭持刀！日警開槍擊倒「內褲男」　送醫急救不治

衝峇里島慶生…跟「復仇者男神」自拍！　她秒曬照：美夢成真

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

保險熱門新聞

儲蓄保單不下架　富邦人壽要降宣..

「儲蓄險」解約糾紛多　保戶常敗..

保險局「根本沒有」核准儲蓄險　..

大衝擊！高儲蓄型壽險明年將絕跡..

獨家／實支實付醫療險「副本理賠..

大陸也控管壽險理財商品　201..

買實支實付醫療險　「正本理賠」..

儲蓄險停賣效應加溫　保戶主動來..

小孩弄壞餐廳設備　責任險保單擴..

解約虧很大！25萬保費拿回9萬..

遠雄人壽傳6月底停售失能險保證..

保險局整頓高儲蓄型保單　各保險..

今天起同性愛侶登記結婚　幫對方..

180萬想買儲蓄險被誆　80歲..

更多熱門

相關新聞

大陸也控管壽險理財商品　2018年保費收入萎縮

安聯人壽的亞洲保險市場研究報告指出，2018年大陸與韓國的壽險市場約占亞洲地區整體保費40%，出現萎縮原因，主要是因為大陸監管打壓銷售理財產品的保險仲介機構所致。

儲蓄保單不下架　富邦人壽要降宣告利率「不排除降到1字頭」

保險局「根本沒有」核准儲蓄險　只是行銷話術

小孩弄壞餐廳設備　責任險保單擴大理賠範圍

配合金管會政策　富邦人壽將降低銷售純儲蓄型商品

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 具荷拉 喬喬 復仇者聯盟 隨機殺人 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 王令麟 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

做胎夢真懷孕！媽聽完女兒一段話狂哭：好內疚

即／日本公園傳隨機砍人！2死16傷

未滿14歲！他爆膿汁：幫男同學OO傳染

15歲小女友劈腿　台中「邊緣男」上門怒殺她全家

充電玩手機　男手指被「電到斷裂」慘死

孫生約到明日花綺羅　床照曝光

台研究：吃鳳梨3個月　可消滅70%飛蚊症

喬喬親筆信曝光　和媽媽約好「下次見面」

心測「伸出一隻手」看你的真實性格！

連兩胎不知父親是誰！21歲母親丟包男嬰害他活活餓死

薇薇癌逝2年！夫環島：請妳跟好

台正妹直播主「日本遭男星性侵監禁14天」！

紅燈過馬路被撞雙亡！網批活該　家屬痛哭

摸到粉絲手上自殘傷疤　洛基秒抱緊

被北捷清潔工狂揍！督導女兒哭了：我媽沒有錯

更多

最夯影音

更多

因「超商沒垃圾桶」吵翻！黑衣婦不滿爭論：請店長接電話

北捷女清潔工請假被刁突抓狂　拿拖把打趴女督導：就要她死

他闖「中線車道攔車」遭撞飛輾過　頭顱變形慘死...妻哭：只是想加油

「沒有B-boy，睏到想睡！」　吳建豪.韓庚battle靠Breaking決勝負！

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面