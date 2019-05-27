儲蓄保單不下架　富邦人壽要降宣告利率「不排除降到1字頭」

▲ 富邦人壽。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

面對金管會整頓高儲蓄保單的政策，台灣人壽已經表示將逐步停售儲蓄險商品。富邦人壽副總董采苓今天(27日)則表示，不會停售儲蓄型商品，但會開始調降宣告利率，台幣會降到2.7%以下，甚至不排除調降到「1字頭」，「調降後如果商品沒有量，那就跟停售差不多了，沒有必要馬上停售。」

保險局將訂定傳統型人壽保險門檻，讓保險回歸到「保障」的本質，衝擊各壽險公司的高儲蓄型商品。富邦人壽副總董采苓今天受訪表示，保險局希望各公司多販售正保險合約服務利益（CSM）的商品，其實儲蓄險CSM也可能是正的，只要宣告利率不要太高，CSM就可能是正的，因此將逐步調降宣告利率，尤其是新台幣計價的保單。

目前富邦人壽新台幣計價的保單宣告利率約2.7%、美元保單約3.7%，是否會調到2%以下？董采苓表示，台幣2.7%其實相當高，現在定存也才1%多；美元3.7%是還可以，但因為受避險成本影響較大，長久來看還是要保守一點，目前避險成本約1.5%，因為現在美國還沒降息，但台灣10年期公債殖利率卻下滑，對保險公司壓力是蠻大的，「如果宣告利率立刻下拉，一定會造成保費懸崖，所以要看整個投資收益跟市場情況，然後逐步下降，但降到1字頭不是不可能。」

為何不像台壽一樣停賣高儲蓄保單？董采苓認為，前陣子太過惡性競爭，現在應該要回歸正常市場狀況，儲蓄型保單還是可以做，只是要把保障成分提高，所以目前沒有考慮下架，只是逐步調降宣告利率，讓保單符合CSM為正數的要求，「調降利率之後，如果商品沒有量，那就跟停售差不多了嘛！所以沒有必要馬上停售。」

同時，富邦人壽也將增加銷售保障型保單，但董采苓坦言：「這不是一步就可以達成的，要逐步調整，因為保障型商品也不好賣。」