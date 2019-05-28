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全桃首座環形彩虹PU跑道　龍星國小師生喜迎校慶大賀禮

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▲桃園市龍星國小爭彩虹環形跑道啟用，解決學校田徑場地訓練問題。（記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龍潭區龍星國小爭取市府補助700萬闢建全市首座彩虹環形跑道。（記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龍潭區龍星國小爭取市府挹注補助700萬元經費，闢建全市首座環形彩虹PU跑道，去年底施工後於上週竣工，校長張定貴指出，學校積極培訓田徑人才，但始終欠缺訓練場地，彩虹跑道完工後有助於田徑訓練使用，本周六(1日)適逢20周年校慶，將邀請市長鄭文燦主持啟用儀式，全校師生都以辦喜事心情迎接這份校慶大賀禮。

龍星國小受限於校地限制沒有環形跑道，學校對於田徑人才訓練向來不遺餘力，但訓練時都要商借鄰近龍潭運動公園場地，2年前在家長會長游正壽提議闢建200公尺圓形彩虹跑道，校長張定貴向市府教育局爭取經費，經市府同意挹注700萬元闢建彩虹跑道，經過5個多月施工後於上週竣工。

▲桃園市龍潭區龍星國小爭取市府補助700萬闢建全市首座彩虹環形跑道。（記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龍星國小爭彩虹環形跑道啟用，解決學校田徑場地訓練問題。（記者沈繼昌翻攝）

張定貴表示，龍星國小過去僅有直線百公尺跑道，2011年時修建為彩虹跑道，但因跑道破損不堪，又無環形跑道提供學生練習田徑，彩虹PU跑道闢建後，雖然僅200公尺，但優質的訓練環境讓學校在田徑訓練沒有後顧之憂，也不用再憂心學生走出校門後相關安全疑慮。

龍星國小本週六(1日)將舉辦創校20周年校慶，張定貴與家長會邀請市長鄭文燦、歷屆校友、學生家長與地方鄉親共同分享這份難得大賀禮，見證彩虹PU跑道啟用的歷史時刻。

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關鍵字：彩虹跑道,龍星國小,週六啟用

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