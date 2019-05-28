男疑白嫖遭私刑制裁全裸求饒　PO網：「把他XX打掉...」

突發中心／台北報導

1名男子疑似白嫖遭發現，被3人強行控制在一處汽車旅館，全身脫光蹲在地上，並遭其中一人徒手痛扁，而在旁錄影的女子則嗆聲，「磕頭磕到我想原諒你」，而男子也跪地求饒希望取得原諒。

網路流傳1段影片，1名男子全裸蹲坐在地上，遭3人強押至某汽車旅館內，其中1名女子全程錄影，男子氣憤表示，「今天早上你們的對話我都有聽到」，但全裸男子表示，想處理欠該名女子的債務。

▲男子涉嫌白嫖遭私行制裁，全裸跪地求饒。（圖／畫面翻攝《黑色豪門企業》，下同）

但對方相當不爽出手痛毆對方，女子更氣憤表示，「他剛剛叫我拿安非他命，說要泡飲料給我喝」，讓該名男子相當氣憤又出手痛毆裸男，甚至拿出垃圾桶往對方身上猛砸，並要對方蹲好。

對方挨揍後不斷閃躲，男子變本加厲痛毆對方，更直言「你不是要X她」，女子也說「把他XX打掉」，最後男子向女子磕頭道歉，女子則說，「磕頭磕到我原諒你，現在知道我沒有那麼好欺負了吧。」

影片最後，女子質問裸男「欠我的錢要怎麼處理」，男子說都拿去給賣古柯鹼的人了，女子要對方將欠的債務吐出來，而該影片事後也在網路上流傳開來。

警方指出，強行將人押走，並私下毆打對方，這樣的行為恐涉及妨害自由、傷害等罪嫌，呼籲被害人勇於出面報案。

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