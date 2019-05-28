床面與床頭有間隙！　20家知名網路品牌出包「16款嬰兒床未達標」

▲北京市消費者協試驗結果顯示，16件嬰兒床樣品不符合標準要求。（示意圖／pixabay）

大陸中心／綜合報導

北京市消費者協會日前對20款網路販售的嬰兒床進行試驗，結果顯示竟有16款樣品未達到標準，不符合率高達80%；其中，涉事的知名品牌包括babycare、可優比等。據悉，這些未達標的嬰兒床不僅出現床面與床頭有間隙的問題，甚至連床面都裂縫。目前，消費者協會已促使商家立即整改，並下架有問題的兒童家具產品。

據了解，北京市消費者協會從國美在線、宜家官網、蘇寧易購、亞馬遜、1號店、天貓商城、京東商城等網路平台隨機購買，比較試驗樣品包括20個品牌的20件嬰兒床，價格從129元（台幣約587元）到2689元（台幣約1.2萬）不等，並且依照《家用的童床和折疊小床第1部分：安全要求》對樣品的結構、床鋪面、旁板及床頭、穩定性進行測試。

▲許多嬰兒用品業者紛紛在網路上進行販售，導致實體店面十分冷清。（圖／翻攝央視，下同）

事後，經過檢測發現，在20款嬰兒樣品中就有16款不符合標準要求，主要問題包括結構中部分孔和旁板不符合要求、床鋪面有間隙、床鋪面衝擊強度不夠、圍欄不符合標準要求、框架強度不夠，以及穩定性不夠等。

在這些有問題的樣品當中，有6款嬰兒床是集中在孔的直徑與深度、側翻旁板兩方面不符合標準，可能導致嬰幼兒的手指被卡住。另外，還有9款是旁板和床頭未達標，若旁板和床頭的內高過小，就會導致幼兒在站立時翻出床外等等。

除此之外，有7款嬰兒床樣品則是床鋪面不符合要求，床面與旁板之間、床面與床頭之間有間隙，可能導致使用者的手、胳膊、腿等各個身體部位被困在空隙之中。

▲許多商家為了節省成本，大量生產不符合標準的幼兒產品。

據悉，由於進入兒童家具行業的門檻比較低，一些企業為了節省成本，因此而不顧標準規定，生產出不符合標準的產品。對此，北京市消費者協會目前已約談相關企業及電商平台，督促他們立即整改，並且下架這些存在安全問題的兒童家具產品。

