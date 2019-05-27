獨／響應賴清德「赦扁」主張　扁聯會、喜樂島29日動員包圍民進黨

▲總統蔡英文、前行政院長賴清德與前總統陳水扁。（圖／合成圖）



記者陶本和／台北報導

民進黨總統初選「英德之爭」白熱化，繼22日黨主席卓榮泰沒收中執會後，29日將再次舉行中執會。對此，在前行政院長賴清德甫登記初選前，主張「特赦陳水扁」的議題，而扁聯會、喜樂島系統也響應力挺，將在29日的執會前大串連，發出「緊急動員」，號召群眾北上包圍黨中央，要向卓榮泰施壓，不希望黨為總統蔡英文量身訂作。

回顧在立委補選完之後，賴清德拋出特赦陳水扁的議題，在3月18日登記黨內總統初選時，他也強調特赦扁是他一貫的主張，從台南市長開始，一直到行政院長備詢時，都是這麼主張的。

黨內人士分析，賴清德投入總統黨內初選主軸有二：首先，是本來就預計在1月初時，搭配4位黨內大老刊登報紙廣告逼宮，順勢宣布參選2020總統；不過當時碰上蔡英文強硬回應中國國家主席習近平的「一國兩制」論述，在國內的聲量回溫，打亂了他的參選時程，但「務實台獨工作者」，也成為他本次參選的重要主軸之一。

不過，黨內人士分析，賴清德後來不再提「台獨」，主要是在政治光譜的極端，難有票房，也評估會趕跑中間選票；近來網路上頻繁出現「挺賴救扁」的蓋台廣告，因此「赦扁」也成為賴清德在本次初選的第二個主軸。

搭配賴清德在投入初選前拋出「特赦扁」的議題，面對29日中執會，扁聯會發出「緊急動員」，號召「民進黨初選觀察團」成員，一起在當天北上包圍黨中央，要求遵守一致通過民進黨黨內初選辦法，反對黨內一小撮權貴、一再變更，為蔡英文量身訂作。

根據「民進黨總統初選觀察團緊急公告」的簡訊內容，發起單位包括：喜樂島、民進黨總統初選觀察團金恆偉教授、楊緒東醫師張葉森社長等眾中青等，主張要在29日當天到黨中央樓下怒吼，給黨主席卓榮泰壓力。

由於動員時間緊迫，在動員令的最後也有備註指出，因時間緊迫，只剩明、後兩天，遊覽車費用，途中餐費，保險費，發票費等皆由扁聯會祕書長施鴻銘負全責，要求各單位先報總費用，並呼籲南部，中部，北部，動員人數盡量越多越好。

▼為響應賴清德「特赦陳水扁」主張，扁聯會、喜樂島動員29日北上包圍黨中央，向黨主席卓榮泰施壓。（圖／讀者提供）

