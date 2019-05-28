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嘆蔡英文支持度不到40%　柯文哲：正常國家選連任很少輸掉

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記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲被視為問鼎2020總統熱門人選，不過至今仍未鬆口是否參選，他也透露自己舉棋不定，8月也不一定會宣布。柯文哲28日接受媒體聯訪時感嘆，正常國家選連任很少輸掉，怎麼會搞成這樣？

有關選總統舉棋不定，柯文哲大嘆一口氣後表示，這應該專訪來說明，心裡面的想法也不能拿出來講，講真的這不是一個正常國家該有的現象，如果現任總統做得很好，其實也不用做的很好啦，支持度有40%，今天什麼事情都沒有。

柯文哲一番話被解讀成若總統蔡英文的支持度如果有提升，自己就不用出來選，柯文哲強調，在正常國家選連任很少輸掉，今天怎麼會搞成這樣，覺得還是不對。他表示，「我就看看那些人的表現能不能說服說，他們來幹也沒有比我們差，那我們就何必自己去，我常想說...台灣要這樣搞下去」。

柯文哲自認身體比高雄市長韓國瑜好，被問到是否比韓國瑜適合當總統？柯文哲回說，身體好不是選總統唯一的條件好不好，至於韓身體不好，他說「你管人家，撐的過去就好」。

柯文哲稱選戰倒數15天請假，這次是否也會在15天前宣布選總統？柯文哲表示，不是啦，選總統還是有一定的時間表，後來發現上次2018選舉真的只花15天去選舉，其他時間都每天在工作，選完當天開票開太晚了，等到搞完已經三點了，「第二天我真的十二點爬回來台北市政府」，因為馬上要辦雙城論壇，整個市政府都在開會，「所以我們2018對整個台北的干擾很少」。

選總統十五天真的夠嗎？柯文哲說，「反正我一生都在創造奇蹟」，2014那場是奇蹟，一日雙塔是奇蹟，世大運也是奇蹟，2018兩黨夾殺沒死還是奇蹟；至於2020要創造超越韓流的奇蹟嗎？柯文哲說，「奇蹟是這樣啦，每次的奇蹟沒有保證下次的奇蹟還會成功，對我來講就是，盡量啦。」

柯文哲還說，「我發現我做事已經不需要信心了，就這樣做，因為我們對勝敗不是那麼在意，唉，我有這種心態真是太可怕了。」

▲▼柯文哲。（圖／記者楊亞璇攝）

▲柯文哲。（圖／記者楊亞璇攝）

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