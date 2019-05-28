　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新人看過來！消保處明訂婚攝業者「訂金、禮服押金」收取上限

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

婚紗攝影,海外婚攝,婚攝,（圖／取自pixabay）

▲新人拍婚紗照前要先弄懂相關規範。（示意圖／取自pixabay）

記者胡順惠／台北報導

行政院今（28）日核定婚紗攝影服務定型化契約應記載及不得記載事項，規範業者收取的訂金不可超過契約總金額20%、禮服押金不得超過10%，且經消費者指定的攝影師或造型師，業者不得任意更換，還有契約審閱期應至少3天等。

行政院消保處指出，經濟部曾在民國88年公告「婚紗攝影（禮服租售及拍照）契約範本」作為行政指導，為了讓實務上常見的消費糾紛處理有所依據，經濟部也依消費者保護法授權，研擬具有法規效力的「婚紗攝影服務定型化契約應記載及不得記載事項」。

請繼續往下閱讀...

消保處表示，「婚紗攝影服務定型化契約應記載及不得記載事項」已經行政院審查並核定，如果業者違反規定，第一時間會先要求業者限期改善，若未改善可依《消保法》開罰新台幣3萬到30萬元罰鍰，且按次連續處罰，最高可罰到50萬元。規範重點包含：

契約審閱期間至少三日

實務上，常見消費者在未清楚瞭解契約內容的情形下，因促銷話術當場簽約而反悔的案例，因此明訂契約審閱期間至少有3天時間。

各服務階段收款上限

婚紗攝影服務契約訂立後，通常需經過一段期間才能完成全部服務，為衡平雙方當事人權益，也明訂業者收款上限，包含業者收取的訂金不得逾契約總金額20%、訂金及選定禮服或擇定拍攝日期所收取金額的累計不得逾契約總金額50%、業者收取的禮服押金不得逾契約總金額10%等。

外景拍攝的風險分擔

當外景拍攝的天候與雙方約定不符導致無法完成拍攝時，得由雙方約定另擇期拍攝或以其他拍攝方式替代，若擇期拍攝需要再次造型、化妝，除另有約定外，業者不得收取費用。

消費者選定的樣片及照片的著作權歸屬

除另有約定外，其著作人為業者，著作財產權人為消費者，若是未經消費者選定的其他樣片及照片，除經書面同意者外，業者不得使用並應銷毀，業者若違反，應負損害賠償責任。

指定攝影師或造型師

業者不得任意更換，若是被指定人員因故無法提供服務時，業者應立即通知消費者重新選定，若消費者已支付指定費而不願重新選定得終止契約，並得請求加倍返還所收取的指定費，在終止契約時，業者也應退還尚未提供服務的報酬。

ET快訊
反對李進勇當主委　中選會官員張淑中請辭
15歲女友劈腿！台中男怒殺她全家　9歲弟慘遭割喉
高速公路要注意「虛線」　他被罰3000申訴「好冤枉」無效

關鍵字：婚紗攝影,婚攝,行政院消保處

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

射手女友火爆嗆「滾出去」…鬧翻還偷領錢　雙魚男崩潰：把我當工具人？

MUZIK／調查：一般人在28歲後就不會再尋找新音樂

【英語多益通】到跨國集團工作一年　他多益成績突飛猛進385分

歡慶台灣鐵路132週年！鐵路節6/5提前登場　系列活動看這裡

家裡沒過生日習慣！友人同情「他們還是愛你」　他莫名問號：很可憐嗎...

經濟部承諾秋冬停2部燃煤機組！興達電廠更新計畫環評通過

睡到半夜3樓房間鑽出一條100公分錦蛇　她嚇到從床上跳起

掰了電機類組！生科男「國立碩畢領35K」超悔恨　生化所同學更慘：終生科科

新人看過來！消保處明訂婚攝業者「訂金、禮服押金」收取上限

上班3個月休1天！女移工提放2天找男友　雇主擔心「怕被帶壞」…網戰超激烈

因「超商沒垃圾桶」吵翻！黑衣婦不滿爭論：請店長接電話

北捷女清潔工請假被刁突抓狂　拿拖把打趴女督導：就要她死

他闖「中線車道攔車」遭撞飛輾過　頭顱變形慘死...妻哭：只是想加油

「沒有B-boy，睏到想睡！」　吳建豪.韓庚battle靠Breaking決勝負！

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

快撞到惹...教練崩潰狂喊踩煞車 她傻問「哪個？」下秒悲劇QQ

王嘉爾「咬唇+抖肩」男人味爆發　 你有一個缺點..N度示愛閆澤歡

《這！就是街舞》驚見女團成員　許凱皓成功晉級羅志祥戰隊

「我很不想選總統」 柯文哲：別人領導國家更危險

蕭敬騰.袁野夕臉貼臉合唱　共用一支麥..害羞解釋「是省預算」

射手女友火爆嗆「滾出去」…鬧翻還偷領錢　雙魚男崩潰：把我當工具人？

MUZIK／調查：一般人在28歲後就不會再尋找新音樂

【英語多益通】到跨國集團工作一年　他多益成績突飛猛進385分

歡慶台灣鐵路132週年！鐵路節6/5提前登場　系列活動看這裡

家裡沒過生日習慣！友人同情「他們還是愛你」　他莫名問號：很可憐嗎...

經濟部承諾秋冬停2部燃煤機組！興達電廠更新計畫環評通過

睡到半夜3樓房間鑽出一條100公分錦蛇　她嚇到從床上跳起

掰了電機類組！生科男「國立碩畢領35K」超悔恨　生化所同學更慘：終生科科

新人看過來！消保處明訂婚攝業者「訂金、禮服押金」收取上限

上班3個月休1天！女移工提放2天找男友　雇主擔心「怕被帶壞」…網戰超激烈

加拿大愛德蒙頓一日遊攻略　朝聖北美最大購物中心「800間店逛到腳軟」

守護MIT招牌：談農產品產地鑑定CSI

超入門運動！醫授「健走4重點」不傷膝蓋　你的腳O先落地嗎？

「放開蔣萬安！」陳玉珍熊抱犯眾怒　粉絲砲轟：走開好嗎？

工業廢水處理工程廠萬年清　今日以每股50元掛牌上櫃

天竺鼠遭棄咖啡店外…「悶太空包9小時」眼驚恐　寵物店員聞訊速救

射手女友火爆嗆「滾出去」…鬧翻還偷領錢　雙魚男崩潰：把我當工具人？

莫文蔚震撼宣布：不再辦大型巡演！親揭「人生下半場」新規劃

漢光期間意外！林口「雲豹裝甲車」擦撞休旅車　幾近毫髮無傷

MUZIK／調查：一般人在28歲後就不會再尋找新音樂

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　 親友怒吼喬爸：道歉

生活熱門新聞

做胎夢真懷孕！媽聽完女兒一段話..

未滿14歲！他爆膿汁：幫男同學..

薇薇癌逝2年！夫環島：請妳跟好

真理褲妹「邪惡視角」卡住　網暈

即／北北基5縣市「大雨特報」　..

超狂肉粽攤　營業10分鐘200..

快訊／鋒面要到了北部先變天　一..

這小蟲躲衣櫃　活3億年愛吃文件

全台變天！鋒面「橫掛」掃過....

他酸賓士駕駛「停不好」！萬人反..

聚餐驚魂！過來人說真相：晚上別..

月薪3萬給1萬家用！他嗆孕妻：..

媽拍萌照！她下秒慘摔...萬人..

5歲妹破皮流血！傷口一摸神展開

更多熱門

相關新聞

這款負離子涼被輻射「超標7倍」

為維護消費者健康及安全，行政院消保處抽檢25件負離子商品，發現其中3件有輻射超標情事，包含青松好眠負離子涼被7.05毫西佛、nu雙面能量毯4.7毫西佛、聚光ALL IN ONE熱導膜（面膜）1.884毫西佛，目前法規訂定輻射標準為1年1毫西佛，超標可能使消費者吸入肺部，造成健康隱憂，已請業者限期回收改善，屆期未改正可罰6萬元以上、150萬以下罰緩，目前還在調查中，尚未做最後行政處分。

孫女出嫁！嬤獨自躲窗外拭淚　千人淚讚

攝影師「神奇小水桶」一潑秒減10公斤肉

前同事打「人情牌」拗6000元婚攝

新郎復仇七星過火陣迎娶…婚攝看傻

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 具荷拉 喬喬 復仇者聯盟 隨機殺人 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 王令麟 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

即／日本公園傳隨機砍人！2死16傷

做胎夢真懷孕！媽聽完女兒一段話狂哭：好內疚

未滿14歲！他爆膿汁：幫男同學OO傳染

孫生約到明日花綺羅　床照曝光

15歲小女友劈腿　台中「邊緣男」上門怒殺她全家

充電玩手機　男手指被「電到斷裂」慘死

台研究：吃鳳梨3個月　可消滅70%飛蚊症

心測「伸出一隻手」看你的真實性格！

薇薇癌逝2年！夫環島：請妳跟好

聖母峰如屠殺　加拿大男攻頂嚇壞

幫帶小孩卻淤青　7少逼情侶活春宮

台正妹直播主「日本遭男星性侵監禁14天」！

真理褲妹「邪惡視角」卡住　網暈

摸到粉絲手上自殘傷疤　洛基秒抱緊

爆乳妹搭高鐵90度彎腰「半球掉出」

更多

最夯影音

更多

因「超商沒垃圾桶」吵翻！黑衣婦不滿爭論：請店長接電話

北捷女清潔工請假被刁突抓狂　拿拖把打趴女督導：就要她死

他闖「中線車道攔車」遭撞飛輾過　頭顱變形慘死...妻哭：只是想加油

「沒有B-boy，睏到想睡！」　吳建豪.韓庚battle靠Breaking決勝負！

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面