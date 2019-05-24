女接聽電話操作滙款　吉安警火速趕到箭步上前...保住2萬元

▲超商店員見驚覺有異，立即通報轄區派出所，員警火速趕到現場。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣吉安警分局稻香派出所員警和超商店員攜手合作，成功阻止1名女子接獲詐騙電話進行滙款，保住了女子2萬元積蓄，吉安警局長鍾德勳日前特別帶領分局偵查隊、轄區派出所員警前往超商，頒贈感謝狀及宣導禮品給熱心的店員。

有1名住在花蓮稻香村的女子在月初接獲1通詐騙集團的電話，對方謊稱是網路商店的管理員，表示有件網路購物的分期設定出了問題，要他立即轉匯2萬元的現金結清貨款，女子當時不疑有他信以為真，竟馬上跑到附近的超商以ATM轉帳匯款。

▲員警阻止女子操作滙款並說明是詐騙慣用手法。

當時熱心的超商店員見女子神情慌張直覺有異，而且不斷的在接聽手機，心中覺得可疑，於是立刻請她暫停匯款操作，並且通知轄區稻香派出所，派出所員警獲報後火速抵達超商後，隨即箭步上前說明這是常見的網購型詐騙手法，請女子一定要仔細查證千萬不要輕易上當。

▲吉安警局長鍾德勳頒贈感謝狀及宣導禮品給熱心的店員。

女子聽了員警說明才恍然大悟受到詐騙，除了慶幸自己保住了2萬元積蓄外，也對熱心的超商店員及火速趕到阻止詐騙的員警，表達12萬分的感謝。

吉安警分局呼籲全民大家一起來打擊詐騙犯罪，民眾如遇有任何疑似詐騙情事，可立即撥打110或165反詐騙專線電話詢問。