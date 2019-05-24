2歲童誤吞棗核刺穿腸子　醫師手術刀一劃「滿肚糞液」

▲琪琪平時吃棗子都會把核仁吐出。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

大陸中心／綜合報導

湖南邵陽2歲男童琪琪（化名）連續十多天發燒、腹痛，到處求診卻找不出原因，等到送往湖南省兒童醫院治療時，腸道已經出現穿孔現象，腹腔內包裹著大量的膿液和糞液，原因竟然只是一顆誤吞下肚的棗核！

根據《瀟湘晨報》報導，琪琪的父母提到，因為琪琪和哥哥平時就會吃把燉湯的棗子當零食吃，也能自行把核仁吐出，沒有想到這次誤吞一顆，卻險些喪命，「剛開始他是發燒、肚子疼，以為是腸胃炎，在當地的醫院打點滴治療，但兩個禮拜過去了，還是一直反覆發燒，腹痛也沒有消失，整個人都瘦了一圈」，讓他們看了相當心疼。

▲琪琪誤吞棗核，險些因為腸穿孔而喪命。

由於地方醫院遲遲檢查不出病因，琪琪的父母這才決定將他送往湖南省兒童醫院治療。湖南省兒童醫院普外一科（普通外科）主任尹強解釋，琪琪應該是沒有吃乾淨就把棗子吞下肚，果肉的部分雖然在胃部被消化掉，核仁卻進入腸道，加上棗核的兩端是尖的，很容易就會卡在小腸，甚至刺穿腸壁，一般兒童發生這樣的狀況會出現發燒現象，確實很容易誤診，可是一旦感染擴散，致命率極高。

琪琪經過緊急手術後，已經取出鑲嵌在腸道上的棗核，由於腸子有穿孔的情形，醫師形容，手術時劃開一看，他的腹腔內除了有大量的惡臭膿液外，還有不少糞液，幸好發現得不算太晚，術後已經逐漸恢復健康，也沒有出現任何併發症。