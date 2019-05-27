初選斥韓、郭夾殺之說　王金平苗栗之友會藍、綠相挺：當選將只做一任

▲前立法院長王金平27日初訪苗栗通霄白沙屯拱天宮，祈求媽祖庇蔭贏得初選。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

參與國民黨總統初選的前立法院長王金平，27日初訪苗栗縣通霄白沙屯拱天宮，並宣布成立王金平苗栗之友會；面對黨內同志韓、郭夾殺之下，也否認被邊緣化的危機；王受訪時也說，若當選總統將只做一任，全心帶領台灣衝出困境。

王金平27日下午前往白沙屯拱天宮參拜媽祖，在媽祖見證下成立「王金平苗栗之友會」，包括國民黨中常委林榮德、立委陳超明、以及苗栗縣議會議長鍾東錦等多名基層黨代表、鄉鎮市長、縣議員到場力挺，最出乎意料的是曾任多屆立委的民進黨苗栗縣黨部主委杜文卿也現身其中。

▲杜文卿表示自己是盡地主之誼，歡迎前院長王金平，沒有黨派之分。（圖／記者黃孟珍翻攝）

王金平指出，他在全國各地的王金平之友會已陸續成立900多個，從南到北「遍地開花」，從墾丁到基隆都有，光新北市就數百個，「外界都不知道，我是默默地做」。王金平認為自己的選情是「關關難過關關過」，他表示前台北市長郝龍斌才剛向他提到民調一直很穩定上升，憑44年從政經驗，「有信心選舉公報會有我的名字」。

王也說，蔡政府針對軍公教警消年金改革，讓軍公教受盡委屈，並表示若當選總統，將對軍公教警消年改進行二次修改，在公平合理的範圍調整軍公教年金，補貼其實質損失，他強調國家財力不是問題，施政方向將朝兩岸和平互動，解決年金及勞資爭議，全力拚經濟。

▲王金平從拱天宮主委王文華（左二）手中接過白沙屯拱天宮媽祖牌匾。（圖／記者黃孟珍翻攝）