抵不住39度高溫「一碰就碎滿地」！　北海道10萬株鬱金香被曬死

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北海道佐呂間町今（26日）下午2點飆到39.5度高溫，創下全北海道127年來最高溫紀錄，東部地區持續受到焚風影響，已經發出「高溫注意警報」。不少居民抵擋不住這種炎熱氣溫，紛紛出現中暑、脫水現象，就連正值茂盛期的鬱金香也受不了，有10萬株被曬到枯萎壞死，「花瓣一碰就裂成小碎片」。

チューリップ10万本枯れる 「31年で初めて」帯広の観光ガーデン 北海道きょうも酷暑続く https://t.co/vVf3ioV8Rl — NewsDigest ニュース・災害速報 (@NewsDigestWeb) 2019年5月27日

據日本UHB報導，5月到6月上旬是北海道鬱金香最漂亮的季節，這時有很多遊客都會到當地拍照打卡，其中帶廣市就種植了40萬株，不過，今天中午帶廣市氣溫飆升到38.8度，大片鬱金香當場被「曬死」，花瓣全失去水分變得乾燥枯黃，輕輕一撥就碎滿地。

當地花農透露，31年來第一次發生這種事，「40萬株的鬱金香有10萬株枯萎」，今天早上已忍痛把死掉的花朵連根拔除。

此外，NHK報導指出，北海道帶廣市的清水町有一名36歲男子，參加業餘高爾夫球賽時疑似不堪高溫，當場倒地身亡；本州宮城縣也有位60多歲的男子倒臥在路邊，死因同樣為中暑脫水。

日本氣象廳提到，不只北海道，今天日本各地高溫都上升，全國觀測點中有560個都測到突破30度，大約佔6成的地區，而「焚風」就是造成今天異常高溫的主因。