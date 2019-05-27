▲▼ 萬安42號演習下午登場，強化新北市民「居安思危」意識。（圖／新北市警察局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

108年軍民聯合防空「萬安42號」演習，27日午後登場，新北市長侯友宜率各局處首長坐鎮視導，強調萬安演習最重要目的就是提醒市民「居安思危」，演練過程中，結合消防局特搜大隊演練高樓滅火、雲梯入室救生及繩索垂降救援，十分逼真。

侯友宜表示，萬安演習目標在強化全民防空整備作為，統合運用各地區能量及資源，驗證新北市民防動員的整備及轄內重要基礎建設的防護措施，同時加強民眾居安思危的憂患意識，讓市民隨時做好萬全準備，因應突發狀況的發生。

侯友宜也提及，隨著近年台海情勢升高，中共海軍船艦在台灣海峽附近操演、戰機飛越海峽中線及繞行台灣等事件頻傳，今年國防部特地將萬安演習與漢光演習同步舉行，彰顯演習的重要性。

新北市首次實施「應變指揮中心轉移演練」，在市府9樓災害應變中心遭受敵軍攻擊導致無法運作，立即啟動將新北市政府警察局作為預備指揮中心，所有與會局處代表在特殊警力戒護下從市府會場移至警察局會議室。

「萬安42號」演習在板橋中華電信學院及後埔國小模擬演練，以震撼彈模擬遭受空襲，警察局警犬隊支援偵搜爆裂物，現場同時啟動「大量傷患救護機制」，迅速將傷患後送雙和醫院及附近大型醫院救護。

今年北部地區「萬安42號」演習，新北市政府共動員警力2679名、民力2696名、憲兵15名，共計5390名，在全體執勤人員努力與民眾配合下圓滿完成。

▲ 啟動「大量傷患救護機制」。

▲ 新北市警察局警犬隊支援偵搜爆裂物。

▲ 新北市消防局特搜大隊演練高樓滅火、雲梯入室救生及繩索垂降救援。

▲ 新北市消防局特搜大隊演練滅火。

▲ 迅速將傷患後送雙和醫院及附近大型醫院救護。