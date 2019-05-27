南應大文創教育成果斐然　全國技專校院學生實務專題製作競賽表現亮眼

台南應用科大，在全國技專校院學生實務專題製作競賽表現亮眼。（圖／南應大提供）

記者林悅／台南報導

台南應用科技大學，參加教育部「2019年全國技專校院學生實務專題製作競賽暨成果展」， 獲得流行時尚設計群第一名、第二名、佳作，工業設計群第三名，動漫互動多媒體群佳作，出版與語文群佳作，成績斐然傲視全國各校。

本次競賽自2月25日至3月20日辦理徵件，共有來自全國60所技專校院1418件作品報名參與，經數十位各領域專家學者進行書面初審，計有41校共142件作品入圍決賽，最後於5月23日至25日在高雄國際會議中心進行成果展示及決賽，以實體展示型態角逐2019年優勝作品頭銜。經現場進行展示及評審作業，評選出64件得獎作品。

今年南應大共入圍16件作品，為歷年來入圍件數最多，可見該校在文創教學上的實力和成果。此次得獎的系所計有商品設計系、時尚設計系、視覺傳達設計系等。學生實務專題競賽是技專校院學生在校4年學習的總結，呈現學生在專業能力和產業實務的成果。競賽活動現場除了展現學生實務的創新作品外，也邀請工業技術研究院技術移轉與法律中心到場協助諮詢，提供智財權的專業知識，推動學生專利成果商品化的機會，增加技專院校學生與業界交流溝通的機會。

南應大榮獲2019學生實務專題製作競賽獲第一名1組、第二名1組、第三名1組、佳作3組：流行時尚設計群第一名：商設系：L02-金屬結合軟質異材質包品之研究；流行時尚設計群第二名：時尚系：L05-台灣傳統建築體應用於袋包設計之研究；流行時尚設計群佳作：時尚系：L01-革物致織；工業設計群第三名：商設系：M01-高齡者多功能設計運動器材研究；動漫互動多媒體群佳作：視傳系：O02-「家和萬事星」增進家庭關係之APP 設計；出版與語文群佳作：視傳系：P04-藥物與食物交互作用衛教之推廣設計-藥命效應。