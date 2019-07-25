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顛覆居家投影機概念　Epson讓你追劇也能躺好躺滿

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▲▼Epson EF-100居家移動式雷射投影機。（圖／記者邱倢芯攝）

▲Epson EF-100居家移動式雷射投影機。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

為了解放消費者更多居家投影場景，Epson今（25）日推出了EF-100居家移動式雷射投影機，外型輕巧、搭載3LCD雷射光源、內建5W低音反射式音箱，且還可支援藍牙家庭劇院喇叭與個人藍牙耳機；值得注意的是，這款居家投影機採直立式投影設計，因此可直接將影像投射到天花板上，讓你躺著就能追劇。

▲▼Epson EF-100居家移動式雷射投影機。（圖／記者邱倢芯攝）

EF-100搭載了3LCD雷射光源，具備2,000流明的彩色與白色亮度，室內毋需特別關燈，亦能清楚的觀看影片。特別的是，Epson EF-100主打的特點在於，讓消費者不侷限在家中的任一地方都可投影，因此無論是四周牆壁、地板，抑或是天花板都可成為你的投影幕。

且EF-100投射出來的影像色彩相當飽和，因此即便牆壁並非純白、有些許的花紋，也能輕鬆地投影。

在今日的活動當中，Epson也設定了媽媽廚房追劇、爸爸釋放雙手享受家具組裝、小型會議，以及擴大手機遊戲「視」界等應用場景，告訴消費者在多種的情境下，都可使用這款雷射投影機，讓自己不再侷限於小螢幕上。

▲▼Epson EF-100居家移動式雷射投影機。（圖／記者邱倢芯攝）

這款雷射投影機上市價為28,900元，提供黑與白兩種顏色選擇；將在7/26~8/4於PChome網路家庭首賣，買就送4K無線影音傳輸棒（市價2,199元），以及加贈愛奇藝半年會員。

▲▼Epson EF-100居家移動式雷射投影機。（圖／記者邱倢芯攝）

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關鍵字：Epson,居家投影機,3LCD雷射光源

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