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小宅實用美學，用黃金比例放大空間感　一進門滿滿收納細節

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文／時尚家居 Mikage

（圖／邱舍室內裝修設計有限公司提供 攝影／賴壽山）

20年前，曾經將家裡的裝潢規劃交給邱舍設計，20年後，也選擇將新居的設計事宜委託給邱舍設計，邱張富設計師不負所托，沒忘記當年的初心相遇，完整的運用了累積多年的小宅實用美學，不僅一次到位，規劃了足夠的收納空間，更有效運用素材的融合，打造精緻的溫馨居家。

空間坪數：30坪
室內格局：玄關、客餐廳、廚房、三房、二套衛浴
主要建材：大理石、木皮、系統櫃、壁紙、超耐磨木地板

（圖／邱舍室內裝修設計有限公司提供 攝影／賴壽山）

實用性與美感兼備的平衡

入門處，規劃了小而完整的玄關空間，不僅消弭了堪輿上的忌諱，更提供了面面俱到的收納空間，

（圖／邱舍室內裝修設計有限公司提供 攝影／賴壽山）

除了隱藏可收納的穿鞋椅、殺菌燈，在鞋櫃與收納櫃裡，也有足夠的空間可以安置室內鞋、外出鞋，甚至回到家可順手收納外出服、擺放鑰匙等小東西的需求空間，都貼心的規劃好，可說是一進門便感受到設計師無微不至的用心，以及縝密的思惟。

（圖／邱舍室內裝修設計有限公司提供 攝影／賴壽山）

在不算大的空間裡，不僅每一個方寸都要好好利用，就連家具比例也是有學問的，好的比例，可放大空間感，提供更具舒適感的居家空間。在客廳與餐廳之間的牆面，以及餐廳餐櫃的最尾端，也以局部的格柵設計，在通風、透光的條件下，達到延伸、加大空間的效果。電視牆大理石背牆的特殊紋路，由牆面一路延伸至台面，兩側的大小儲物櫃，更以黃金比例分割，在提供大容量的收納空間之餘，也兼顧了空間的視覺感，以實用為基底，再加入美感的點綴平衡。

（圖／邱舍室內裝修設計有限公司提供 攝影／賴壽山）

收納巧思，有效利用空間

一字型的廚房，少了擺放廚房家電的空間，於是在餐廳的餐櫥邊，規劃了使用時可拉出，不用時可收起的隱藏式電器櫃，在漂亮延伸料理空間的同時，又能隱藏起雜亂的電線與生活感，讓不大的空間顯得更為清爽簡潔，更有效的利用空間。

（圖／邱舍室內裝修設計有限公司提供 攝影／賴壽山）

在轉入客用衛浴的牆面上，設計師也結合壁紙與層板，完成一面小小的展示牆，壁紙的花色讓視覺更活潑有層次，而層板上的裝飾品，則可依隨季節遞嬗、特殊節日更換不同的擺飾，讓空間表情有更多的變化，生活也有更多樂趣。

（圖／邱舍室內裝修設計有限公司提供 攝影／賴壽山）

客餐廳的櫥櫃以木作完成，呈現更多美觀與細節，私人空間內，則善用系統家具，在符合預算的條件下，打造充足且實用的收納機能。三個臥室內，依照不同的生活需求及空間條件，規劃了書桌、衣櫃及書櫃，利用系統家具整合，不留死角也沒有畸零空間，將收納做到至高無上的境界。

（圖／邱舍室內裝修設計有限公司提供 攝影／賴壽山）

（圖／邱舍室內裝修設計有限公司提供 攝影／賴壽山）

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：收納,室內設計,邱舍室內裝修,時尚家居

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