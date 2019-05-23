重機上武嶺「不會被石頭砸到吧」　烏鴉嘴...10秒後遭擊落慘摔

▲郭姓重機騎士騎車上武嶺，遭落石擊中倒向山壁。（圖／取自臉書輕檔車俱樂部）

記者白珈陽／南投報導

南投縣連日大雨造成多處山區坍方、落石，一名郭姓重機騎士上武嶺沿途看到山坡邊有許多落石，喃喃自語說：「應該不會倒楣被石頭砸到吧？希望我不要烏鴉嘴」，結果十秒後，他就真的被落石砸中，連人帶車摔向山壁。所幸他身穿完整防護裝備、安全帽，因此沒有受傷，事後他將影片PO上網，用自身慘痛經驗告訴車友梅雨季節別上山，千萬不要鐵齒。

郭姓重機騎士20日將影片PO上臉書 「輕檔車俱樂部」，影片中郭男看到山坡邊有許多因連日豪雨沖刷而掉下的落石，此時還飄著小雨，他喃喃自語：「還真多落石啊，應該…不會倒楣被石頭砸到吧？哈哈，希望我不要烏鴉嘴」，接著他開始加速；但影片中十秒過後，「X你X，X的，真的打到我了」，郭男被突如其來的落石砸中，連人帶車摔向山壁。

摔倒之後，他痛苦的爬起來，悻悻然地說：「真的烏鴉嘴了，話真的不能亂講」，而重機前輪卡在水溝，幸好此時剛好有民眾開車經過，郭男遂請求他們幫忙，合力將重機抬出水溝。而郭男因身穿完整防護裝備，並未受傷。

此次事故造成該重機右方腳踏毀損，然而熱愛重機的郭男依舊繼續騎著它南下182縣道，直到花蓮時將其修復，並在20日將這段影片PO上網，引發網友關注，許多車友在留言處分享各種因下雪、遇雨而「刁車」的經歷；郭男也利用這次的慘痛經驗，呼籲車友梅雨季就別鐵齒，為了自身安全還是不要上山為妙。