左轉專用道超車不成　休旅車駕駛竟攔車嗆：差點碰到我

記者陳玉／台中報導

蘇姓男子21日駕駛小貨車行經中清路、北平路口時，後方黑色休旅車因想超車變換車道到左轉專用道直行，但因對向車道有來車緊急煞車，休旅車駕駛疑似不滿竟加速尾隨蘇，見蘇停等左轉時，任意於車道中暫停攔下蘇，更直接下車嗆「你知道差點碰到我嗎？」、「不知道就沒事了嗎？」等語，蘇怒而檢舉；警方表示，依道交法，休旅車駕駛「直行車佔用轉彎專用車道」可罰600至1800元、「行駛中任意於車道中暫停」可罰6000至2萬4000元。

▲休旅車駕駛（白衣）差點擦撞小貨車，竟在車道中攔車。（圖／翻攝自臉書《職業聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團》，下同）



蘇男將行車紀錄器PO上臉書社團《職業聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團》寫下「說我逼你車...影像都有了，不要理虧，還來攔車，歹看啦！」，據影片可見，蘇男直行在中間車道，後方黑色休旅車駕駛因想超車，變換車道在左轉道直行，但因對向有來車而緊急煞車。

▲▼蘇男PO出行車畫面，直指對方理虧在先，已向警方舉交通違規。

對方疑似不滿蘇男貨車擋住去路導致超車不成，加速尾隨蘇，見蘇在前方停等左轉時，將車直接停在車道中更走下車，嗆「你知道差點碰到我嗎？」、「不知道就沒事了嗎？」，更爆出髒話，雙方爭執不下，最後蘇友人下車緩頰，休旅車駕駛拿出手機拍下蘇男車牌後才離去。

蘇事後調出畫面向警方檢舉交通違規，對此，第二警分局立人所所長張世杰表示，依《道路交通管理處罰條例》第48條第1項第7款「直行車佔用轉彎專用車道」可罰600至1800元、第43條第1項第4款「行駛中任意於車道中暫停」可罰6000至2萬4000元。