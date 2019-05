「梅伊下台」最強綠葉！緊身衣繃不住肌肉…他試音爆紅「網求當下任首相」

▲托比烏斯高夫(Tobius Gough)只是調整麥克風,卻被捧為英國下一任首相。(圖/達志影像/美聯社)

記者林瑩真/綜合外電報導

英國首相梅伊(Theresa May)因為脫歐一事而道歉下台,24日與保守黨官員會面後,在唐寧街10號外宣布將於6月7日結束任期。不過此事意外捧紅一名帥哥托比烏斯高夫(Tobius Gough),在社交媒體上爆紅外,甚至被拱為新首相。

綜合外媒報導,身為一名音響工程師,高夫在梅伊準備致詞前,先上台調整了麥克風,預計30分鐘後讓梅伊上台,但就是這短短的測試時間內,讓當時守候在現場的媒體直播了高夫工作模樣,緊身衣襯出的肌肉與英俊外表讓高夫在網路上瞬間爆紅,更被稱為「講台上的傢伙」,引發搜尋。

▲英國首相梅伊(Theresa May)請辭。(圖/達志影像/美聯社)

許多人在推特上討論高夫,「他應該多擺點造型,好用於2020年的日曆」、「根據權力遊戲的繼承權邏輯,我建議讓高夫擔任新首相」、「如果立刻進行首相選舉,有多少人會選高夫,而不是鮑里斯(國會議員)」、「讓我們推崇音響工程師當首相,繼續我們的生活」。

不過讓人失望的是,高夫在2個禮拜前剛與女友蒂娜(Tina)低調完婚,蒂娜透過媒體宣言「這是我丈夫!」至於高夫則笑說,他已經36歲了,最好的日子可能已經過去,「我可以向大家保證,我平常沒有那麼好看」、「是偉大的燈光讓我看起來很好,太陽一定是在正確的角度」。

高夫說,這是他從事該行業15年來第一次被關注,也的確收到很多親友取笑的訊息,不過未來沒有打算進入模特行業。高夫還說,蒂娜得知消息一度問他是否需要擔心,然後提醒他不要自以為是,「但我告訴她,我眼裡只有她!」

#TheresaMay resigned but these two caught everyone’s attention. The sound engineer who set up the podium for May and Larry the cat (who lurks around 10 Downing St). People are clamouring for “Hot Podium Guy” for PM and “Larry the Cat” for Deputy PM. The times we live in.. pic.twitter.com/wo2TA25l2Y