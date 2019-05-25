「梅伊下台」最強綠葉！緊身衣繃不住肌肉…他試音爆紅「網求當下任首相」

▲托比烏斯高夫（Tobius Gough）只是調整麥克風，卻被捧為英國下一任首相。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／綜合外電報導

英國首相梅伊（Theresa May）因為脫歐一事而道歉下台，24日與保守黨官員會面後，在唐寧街10號外宣布將於6月7日結束任期。不過此事意外捧紅一名帥哥托比烏斯高夫（Tobius Gough），在社交媒體上爆紅外，甚至被拱為新首相。

綜合外媒報導，身為一名音響工程師，高夫在梅伊準備致詞前，先上台調整了麥克風，預計30分鐘後讓梅伊上台，但就是這短短的測試時間內，讓當時守候在現場的媒體直播了高夫工作模樣，緊身衣襯出的肌肉與英俊外表讓高夫在網路上瞬間爆紅，更被稱為「講台上的傢伙」，引發搜尋。

▲英國首相梅伊（Theresa May）請辭。（圖／達志影像／美聯社）

許多人在推特上討論高夫，「他應該多擺點造型，好用於2020年的日曆」、「根據權力遊戲的繼承權邏輯，我建議讓高夫擔任新首相」、「如果立刻進行首相選舉，有多少人會選高夫，而不是鮑里斯（國會議員）」、「讓我們推崇音響工程師當首相，繼續我們的生活」。

不過讓人失望的是，高夫在2個禮拜前剛與女友蒂娜（Tina）低調完婚，蒂娜透過媒體宣言「這是我丈夫！」至於高夫則笑說，他已經36歲了，最好的日子可能已經過去，「我可以向大家保證，我平常沒有那麼好看」、「是偉大的燈光讓我看起來很好，太陽一定是在正確的角度」。

高夫說，這是他從事該行業15年來第一次被關注，也的確收到很多親友取笑的訊息，不過未來沒有打算進入模特行業。高夫還說，蒂娜得知消息一度問他是否需要擔心，然後提醒他不要自以為是，「但我告訴她，我眼裡只有她！」