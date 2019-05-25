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7月休會前選出英首相！「6人」被點名接班　保守派強生、外相杭特成熱門

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▲▼英國首相梅伊（Theresa May）。（圖／路透）

▲英國首相梅伊將於6月7日下台。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

隨著英國首相梅伊（Theresa May）宣布將於6月7日下台，英國保守黨黨魁與首相之爭也跟著展開。保守黨主席路易斯（Brandon Lewis）表示，新任黨魁將在7月20日夏季休會前選出新任黨魁。新任提名預計在6月10日當周完成．在如此短促的時間內，目前被點名首相接班人包含前外相強生、現任外相杭特、前下議院領袖李德森、內政大臣賈維德、前脫歐大臣拉布與環境大臣戈夫。

屬於「強硬脫歐派」的前外交大臣強生（Boris Johnson）被視為處理脫歐亂局的最佳人選，根據《每日郵報》民調顯示，他獲得37%黨員支持成為下一任黨魁及首相，而強生本人也早已表示，若是梅伊下台，他絕對會參與競選。實際上強生在2016年就有競選意願，但最後被任命為外交大臣，去年7月因不滿梅伊脫歐政策憤而請辭後，每周都在《每日電訊報》投書批評梅伊，擁有一定程度的支持者，但心直口快常常失言的他，也讓保守黨員又愛又恨。

▲▼英國前外交大臣、著名保守脫歐派強生（Boris Johnson），也是下屆首相熱門人選。（圖／路透）

▲前外交大臣、著名保守脫歐派強生。（圖／路透）

現任外相杭特（Jeremy Hunt）則屬於「留歐派」，他曾在日本教英文，說一口流利的日語，現年52歲的杭特先前曾擔任衛生大臣6年，在頻繁更替的內閣人事下，他也被英國政界封為「最能幹的生還者」。杭特在2016年的脫歐公投中投下反對票．他認為脫歐會影響英國經濟，儘管現在已改口支持脫歐，他仍感受到談判過程中歐盟的傲慢態度，因此讓他的立場更為強硬。

▲▼英國外相杭特（Jeremy Hunt）與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

▲英國外相杭特（左）與美國國務卿蓬佩奧（右）。（圖／路透）

前下議院領袖李德森（Andrea Leadsom）在2016年曾與梅伊競爭首相之位，不過當時她因為失言而退出競選。李德森22日提出辭呈等同替梅伊搖搖欲墜的政權投下震撼彈，外界都認為此舉加快了梅伊垮台的速度。李德森請辭時寫信向梅伊表示，她留在內閣就是為了替脫歐而戰，儘管在整個過程中，政府不斷做出令人感到不安的妥協，但她始終支持當局對脫歐這個共同目標所做的努力，但是她從「根本上反對」最新的脫歐協議，因此無法履行職務，決心求去。

▲▼保守黨下議院領袖李德森（Andrea Leadsom）。（圖／路透）

▲前保守黨下議院領袖李德森。（圖／路透）

環境大臣戈夫（Michael Gove）和內政大臣賈偉德（Sajid Javid）過去一直反對進行二次脫歐公投，其中，戈夫主張英國可以參考挪威模式，建立更加溫和的脫歐模式。前脫歐大臣拉布則在（Dominic Raab）去年11月認為無法接受脫歐協議草案，宣布請辭。

工黨領袖柯賓（Jeremy Corbyn）則表示，梅伊辭職是做了一件對的事情，「但現在國家最不需要的就是保守黨更多的內鬥，或是另一個未經選舉產生的首相，新的領袖必須讓人民決定他們的未來，立即舉辦大選」。

在《每日郵報》的民調中，有43%受訪者表示，只有提前舉行大選才能解決目前的脫歐困境。另有20%人認為，提前大選工黨將會勝出，認為保守黨獲勝的人只有12%。但民調同時指，如果梅伊下台，保守黨的支持率會回升到42%。

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關鍵字：英國,英國首相,保守黨,脫歐

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