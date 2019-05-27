英素食酒吧變身「合法天體營」 　顧客、服務生全都脫光光

▲ The Coach and Horses將開放顧客全裸上門 。（圖／翻攝自The Coach and Horses官網）

國際中心／綜合報導

你能想像坐在酒吧內喝酒，身旁的顧客及服務生全都一絲不掛，裸著身體走來走去的畫面嗎？最近在英國倫敦蘇荷區（Soho），就有間素食酒吧「The Coach and Horses」剛取得了英國當局認證的「裸體營業執照」，從今以後，所有人都能在這間酒吧裏頭「合法裸體」。

根據CNN報導，酒吧老闆喬特（Alastair Choat）透露，自己是從電影《一路到底：脫線舞男》（The Full Monty）及《日曆女郎》（Calendar Girls）中獲的的靈感，希望人們能脫離傳統，剝開身上的束縛，完全自由的做自己。

為了合法經營這樣的「裸體酒吧」，喬特隨即向當地政府申請「裸體營業執照」。在等待批准的過程中，他又召集了員工與店內常客，一起花費16個月製作了一款「裸體月曆」。這款月曆除了作為宣傳用途外，銷售所得的10％也將捐給英國慈善機構，讓他們有更多資金來照顧當地無家可歸者。

▲ The Coach and Horses由喬特和荷莉父女所經營 。（圖／翻攝自Facebook／Norman`s Coach and Horses）

月曆一推出立刻大受歡迎，喬特也馬上接到了來自世界各地「天體主義者」的電話，紛紛詢問他「你們酒吧是否願意讓顧客裸體？什麼時候後能夠裸體光顧？」

就在最近，「The Coach and Horses」終於通過了「裸體營業執照」，今後所有顧客及服務生都能夠在店內全裸。喬特目前也計畫在6月舉辦「裸體之夜」派對，讓當初那些打電話詢問的「天體主義者」都能在當晚「做自己」，「雖然我們目前還沒決定好確切的日期，但這個活動一定會辦，會在所有人都同意裸體的情況下進行。我相信，如果每個人都那麼做，到時候將會非常有趣。」

▲ The Coach and Horses推出的素食料理。（圖／翻攝自Facebook／Norman`s Coach and Horses）

據悉，The Coach and Horses由喬特及他的女兒荷莉（Hollie） 自2006年開始經營，是倫敦第一間為素食主義者推出的酒吧，店內的炸豆腐、素食版週日烤肉（Sunday roast）都相當有名，再加上濃厚的傳統英式風裝潢，讓它曾獲選為20間最酷的酒吧之一。