否認對蘋果採取報復行為！　任正非：我會第一個跳出來反對

▲華為仍佔據5G設備的領先地位。（示意圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

美中貿易戰正打得火熱，美國政府帶頭封殺華為，獲得多國電信、科技企業響應；而大陸潛在的反擊行為也使全球陷入擔憂。對此，華為創始人任正非表示，不可能對蘋果採取報復行動，若這事真的發生，他將會第一個跳出來反對。

據路透社報導，任正非近日接受《彭博新聞》專訪時，被問到「中國國內一些人呼籲要對蘋果報復」一事；他則回應，「中國政府不大可能對蘋果採取報復行動，而且我也不允許採取這樣的做法。」他也強調，這事根本不會發生，倘若真的發生，他將會是第一個反對的人。

▲任正非強調，若對美採取報復行為，將第一個跳出反對。（圖／達志影像／美聯社）

此外，任正非提到，華為在相關行業領域內已有2年的領先優勢，如今美國政府採取限制出口的行動將會削弱這一優勢；對此，華為會透過提高芯片供應，或者尋找替代供應的做法來應對，保持在智能手機及5G領域的領先地位。

據悉，美國企業目前最擔憂的是「5G領域」，因為從自駕車到先進醫療設備等多項產業，都需要5G帶動，可說是現代經濟的骨幹；而華為正是世界最大通訊設備供應商和第二大智慧型手機製造商，佔據5G設備的領先地位，因此川普對華為採取的一連串封鎖行動，讓許多美國企業紛紛表示反對。