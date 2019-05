否認對蘋果採取報復行為！　任正非：我會第一個跳出來反對

▲華為仍佔據5G設備的領先地位。(示意圖/路透社)

大陸中心/綜合報導

美中貿易戰正打得火熱,美國政府帶頭封殺華為,獲得多國電信、科技企業響應;而大陸潛在的反擊行為也使全球陷入擔憂。對此,華為創始人任正非表示,不可能對蘋果採取報復行動,若這事真的發生,他將會第一個跳出來反對。

據路透社報導,任正非近日接受《彭博新聞》專訪時,被問到「中國國內一些人呼籲要對蘋果報復」一事;他則回應,「中國政府不大可能對蘋果採取報復行動,而且我也不允許採取這樣的做法。」他也強調,這事根本不會發生,倘若真的發生,他將會是第一個反對的人。

▲任正非強調,若對美採取報復行為,將第一個跳出反對。(圖/達志影像/美聯社)

此外,任正非提到,華為在相關行業領域內已有2年的領先優勢,如今美國政府採取限制出口的行動將會削弱這一優勢;對此,華為會透過提高芯片供應,或者尋找替代供應的做法來應對,保持在智能手機及5G領域的領先地位。

據悉,美國企業目前最擔憂的是「5G領域」,因為從自駕車到先進醫療設備等多項產業,都需要5G帶動,可說是現代經濟的骨幹;而華為正是世界最大通訊設備供應商和第二大智慧型手機製造商,佔據5G設備的領先地位,因此川普對華為採取的一連串封鎖行動,讓許多美國企業紛紛表示反對。

