　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

否認對蘋果採取報復行為！　任正非：我會第一個跳出來反對

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼華為,Google,5G。（圖／路透）

▲華為仍佔據5G設備的領先地位。（示意圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

美中貿易戰正打得火熱，美國政府帶頭封殺華為，獲得多國電信、科技企業響應；而大陸潛在的反擊行為也使全球陷入擔憂。對此，華為創始人任正非表示，不可能對蘋果採取報復行動，若這事真的發生，他將會第一個跳出來反對。

據路透社報導，任正非近日接受《彭博新聞》專訪時，被問到「中國國內一些人呼籲要對蘋果報復」一事；他則回應，「中國政府不大可能對蘋果採取報復行動，而且我也不允許採取這樣的做法。」他也強調，這事根本不會發生，倘若真的發生，他將會是第一個反對的人。

華為總裁任正非在2月喊話，「30多歲年青力壯，不努力，光想躺在床上數錢，可能嗎？」（圖／達志影像／美聯社）

▲任正非強調，若對美採取報復行為，將第一個跳出反對。（圖／達志影像／美聯社）

此外，任正非提到，華為在相關行業領域內已有2年的領先優勢，如今美國政府採取限制出口的行動將會削弱這一優勢；對此，華為會透過提高芯片供應，或者尋找替代供應的做法來應對，保持在智能手機及5G領域的領先地位。

據悉，美國企業目前最擔憂的是「5G領域」，因為從自駕車到先進醫療設備等多項產業，都需要5G帶動，可說是現代經濟的骨幹；而華為正是世界最大通訊設備供應商和第二大智慧型手機製造商，佔據5G設備的領先地位，因此川普對華為採取的一連串封鎖行動，讓許多美國企業紛紛表示反對。

ET快訊
《麻辣鮮師》男星取貨沒帶證件被拒　盧小嗆店員：大夜班那麼爛
Makiyo「戶頭剩2千→月入60萬CEO」！1年靠3副業翻
喬媽生前「道別喬喬催淚信」曝光！早寫好18歲卡片萬人心碎
台中連環車禍！BMW大7連撞4車　駕駛命危搶救中

關鍵字：華為,任正非,美國,川普,報復,反對

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

港媒：美台「三個首次」像玩火　台海將變「火藥庫」隨時爆炸

美以「吃虧論」挑起貿易戰！人民日報：怎麼不談從「對華貿易」獲利益

山東蘋果價格暴漲3倍！李克強傻眼：漲了這麼高？…原因曝光

華聞快遞／8萬貧困戶受益！　海南開創「消費扶貧新模式」

獨子在岳母家溺亡！狠夫掐死老婆「再補砍幾刀」：怪她陰氣重

中美貿易談判「不如之前樂觀」　劉遵義：美國大選前難達成全面協議

否認對蘋果採取報復行為！　任正非：我會第一個跳出來反對

影／車亂停卡住消防車！他「攀牆躲大火」沒力了…當場15F墜落慘死

上海市委書記李強會郁慕明　提「兩岸一家親」

小學生神腳踢出「驚天世界波」　影片曝光網驚：現實版足球小將翼

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

同志師影響小孩性向家長籲轉班　台南議員：尊重同志！開同志專班

泡溫泉+煮溫泉蛋！宜蘭太平山必遊　還可搭蹦蹦車、賞夏季楓紅

羅志祥.易烊千璽街舞battle　3分鐘編排...跳3輪才決勝負

不知被耍...目睹番茄醬消失超興奮 他「抖音」尖叫問共犯：你有看見嗎

具荷拉凌晨「欲在住處輕生」！　警方證實：屋內煙霧瀰漫

2歲童5樓墜落！男徒手接被砸暈男童家屬：一輩子把他當親人

痛到睡著！日本女生挽臉初體驗 醒來驚嘆：皮膚真的變光滑了

1600人同婚宴凱道流水席爆桌　高舉「婚姻平權」杯、揮舞彩虹旗

煞車失靈！無人砂石車直撞對向 英勇哥「助跑縱身一躍」入車拉手煞

港媒：美台「三個首次」像玩火　台海將變「火藥庫」隨時爆炸

美以「吃虧論」挑起貿易戰！人民日報：怎麼不談從「對華貿易」獲利益

山東蘋果價格暴漲3倍！李克強傻眼：漲了這麼高？…原因曝光

華聞快遞／8萬貧困戶受益！　海南開創「消費扶貧新模式」

獨子在岳母家溺亡！狠夫掐死老婆「再補砍幾刀」：怪她陰氣重

中美貿易談判「不如之前樂觀」　劉遵義：美國大選前難達成全面協議

否認對蘋果採取報復行為！　任正非：我會第一個跳出來反對

影／車亂停卡住消防車！他「攀牆躲大火」沒力了…當場15F墜落慘死

上海市委書記李強會郁慕明　提「兩岸一家親」

小學生神腳踢出「驚天世界波」　影片曝光網驚：現實版足球小將翼

「定時清槍」助防癌！性生活「不舉黑暗期」98歲老翁變活龍

百姓最後資金避風港遭掀　章定煊：將掀儲蓄險之亂　

午後暴雨台北市松山區列一級淹水警戒　全台五大水庫放水中

港媒：美台「三個首次」像玩火　台海將變「火藥庫」隨時爆炸

葉秉桓唱完歌睜眼..沒人拍手！　驚覺搞僵氣氛：是唱不好？

Smart智富／從財報、4指標篩優質銀行股

吞下246包古柯鹼！男搭機抽搐心臟驟停亡　檢證實：服過量毒品喪命

微風南山10間打卡美食！世界最濃抹茶、水果閃電塔　可以從B2吃到4樓

兌現投資高雄　郭台銘：地已買、郭韓會在排時間

【奧斯塔羅】發脾氣很正常，但你能夠控制自己的情緒嗎？

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

大陸熱門新聞

用iPhone發文挺華為　向太..

小學生神腳　踢出驚天世界波

男嬰舔葡萄吸入氣管　醫曝救不回

日擬向中方收QR Code使用..

2歲童墜5樓！下班男「徒手抱住..

華為新系統6月發布？　官方急回..

床的世界、和成研發長照產品登陸

月入27萬工程師「徵女友」　網..

任正非曝　已做2萬枚不死金牌獎..

小米副總裁涉猥褻　遭拘5日

「格鬥狂人」拒道歉　被限制消費

買百萬車位　四門卡死出入爬天窗

美大學解僱李曉江　暨大全盤接手

車亂停卡住消防車！他「攀牆躲大..

更多熱門

相關新聞

川普今會見新日皇　「握手未鞠躬」

美國總統川普（Donald John Trump）訪日，是日本迎接令和時代、新天皇德仁的第一名國賓客人。日前川普已經與總理安倍晉三一起打高爾夫球、看相撲比賽，27日則預定要與天皇德仁及皇后雅子會面。

華為P30 Pro暴跌3.2萬　二手價剩不到5千元

貿易戰升溫　老謝：攤牌檢驗台灣的時刻

川普帶頭圍毆華為　美企憂心自傷

華為新系統6月發布？　官方急回應

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 具荷拉 喬喬 復仇者聯盟 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 米其林指南 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 同居時代 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

奧迪男五楊高架攔車遭撞死　妻哭：只是想加油

網一早奔好市多　這商品已經搶光

聚餐驚魂！過來人說真相：晚上別開山路

Gogoro妹騎上烏來沒電！神力扛18kg電池下山

清潔婦不爽請假被刁　拿拖把打趴女督導嗆「讓她死！」

月薪3萬給1萬家用！他嗆孕妻：不能省點嗎

獨／領養浪浪　一隻300賣宰殺　　　　　

泰國妹9年從不打掃！浴室淪陷黑爆

古一曝回歸《復仇者4》真正目的

iPhone SE 2新消息　規格一次看

神級女優「來台偷接S」！他爆精彩搏鬥內幕

五月天初登《玩很大》悲劇了！3負評洗版

貓養太大隻怎辦？網驚呆：這獅子吧

駕駛獲判撤銷罰單原因曝　鳳山警「站錯位置」

D罩杯妹實測青木瓜四物飲15天結果揭

更多

最夯影音

更多

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

同志師影響小孩性向家長籲轉班　台南議員：尊重同志！開同志專班

泡溫泉+煮溫泉蛋！宜蘭太平山必遊　還可搭蹦蹦車、賞夏季楓紅

羅志祥.易烊千璽街舞battle　3分鐘編排...跳3輪才決勝負

不知被耍...目睹番茄醬消失超興奮 他「抖音」尖叫問共犯：你有看見嗎

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面