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華為P30 Pro暴跌3.2萬　二手價剩不到5千元

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▲▼華為P30新手機發表，位於三創的華為店面，不少急於嚐鮮的民眾排隊購買。（圖／記者湯興漢攝）

▲華為P30 Pro。（圖／記者湯興漢攝）

科技中心／綜合報導

手機大廠華為（Huawei）今年3月才發表全新旗艦手機P30和P30 Pro，除了手機規格相當厲害外，相機更是這次的主打，但隨著各家廠商、國際技術組織接連封殺華為，P30 Pro的二手身價出現重貶，跌幅高達90％。

據外媒《富比士》報導，在以美國為首的封殺情況下，華為今年的全新旗艦機P30 Pro二手價出現暴跌，該款手機原價為1150美元（約新台幣36195元），但在英國知名二手平台網站《musicmagpie》上，狀況良好的P30 Pro二手機竟只要不到130美元（約新台幣4091元），價差達新台幣32104元，身價暴跌近90％。反觀與P30 Pro同樣價格的三星S10+，相同機身狀況的S10+售價也都還有650美元（約新台幣20451元），身價損失僅有約45％。

更早期的機種二手價跌幅更慘，據英國的《Daily Express》報導，華為去年的旗艦機種P20的二手價近期從280英鎊（約新台幣11216元）下挫至50英鎊（約新台幣2000元），但三星去年的旗艦產品系列二手價仍有235英鎊（約新台幣9413元），遠高於華為產品。

華為近期可說是困難重重，從美國政府帶頭封殺開始，多國電信、科技企業接連響應，像是美國政府近日將華為列入出口管制實體清單，意味著切斷華為的晶片供應，未來不能再從美國購買晶片。Google也隨即宣布取消對華為的支援，未來華為手機可能無法再使用包括Gmail、Google Maps、YouTube等在內的服務。

除了Google之外，包括晶片大廠英國安謀（ARM）、美國英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）、臉部辨識技術提供零組件供應商Lumentum等，都宣布暫停與華為合作。制定SD記憶卡標準的SD協會和主掌無線網路認證的Wi-Fi聯盟，也先後將華為從會員名單中，未來華為手機在無線網路和記憶卡支援方面可能遭遇諸多限制。多國電信商也表態不再販售華為手機。

新加坡《海峽時報》指出，除了全新機外，市場對於華為二手機的接受度愈來愈降低，雖然多數專營通訊設備的店家表示仍有在收購華為的二手機，但價格已經遠遠不如從前，一些商家或顧客甚至已經不再觸碰華為的二手機。

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