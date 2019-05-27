川普會見新日皇「握手未鞠躬」　德仁夫婦送上2禮物曝光！

記者林瑩真／編譯

美國總統川普（Donald John Trump）訪日，是日本迎接令和時代、新天皇德仁的第一名國賓客人。日前川普已經與總理安倍晉三一起打高爾夫球、看相撲比賽，27日則預定要與天皇德仁及皇后雅子會面。

▲德仁夫婦到南車寄迎接川普夫婦。（圖／路透）

綜合日媒報導，日本27日上午9時許舉行川普及其夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）的歡迎儀式，川普抵達皇居正門後，由德仁與雅子在皇居「南車寄」親自迎接，介紹完皇位第一順位繼承人的秋篠宮夫婦，再一同前往宮殿前庭的東庭舉行歡迎儀式。

▲日本小學生及美國大使館職員揮著兩國國旗歡迎川普。（圖／路透）

德仁夫婦及川普夫婦並列於台上，聽著兩國國歌演奏，接著川普接受陸上自衛隊儀仗隊的榮譽禮，並走上紅毯巡閱列隊的隊員；一旁則還有日本的小學生及美國大使館職員揮著兩國國旗，歡迎川普夫婦。

有趣的是，美國前總統歐巴馬（Obama）2009年訪日時，因為向天皇明仁90度彎腰鞠躬「行大禮」，遭批過於卑躬屈膝。這次川普則學會教訓，對待德仁僅點頭握手，並沒有彎下腰。

▲歡迎儀式結束後，川普與德仁進行會談。（圖／路透）

歡迎儀式在9時40分左右結束，德仁夫婦及川普夫婦進入宮殿的「竹之間」進行會談。過程中，由於德仁有留學經驗、雅子也有外交官背景，兩人都直接以英文與川普交流。

會談結束後，德仁夫婦送上禮物，給川普的是一個以天空、海洋的藍色為基底的陶瓷花缽，送給梅蘭妮亞的禮物則是一個施以黃金工藝的木頭裝飾盒。預計晚上川普夫婦要再次拜訪皇居宮殿，參加德仁夫婦主辦的歡迎晚會。