部落客「推廣純素」獲獎卻吃到停經　6個月生食毀了她健康

▲維爾皮。（圖／翻攝自IG／vanelja）

國際中心／綜合報導

來自芬蘭的部落客維爾皮（Virpi Mikkonen）多年來倡導純素飲食，堅持不碰乳製品、肉類等，還曾因為文章與烹飪書籍獲獎。然而，她攝取大量沙拉、果昔等生食後，健康狀況最終卻出了問題，甚至一度停經提早進入更年期，「我怎麼了？我很健康，鍛鍊身體，我真的很害怕。」

《每日郵報》報導，去年初，維爾皮的臉部長出疹子，此外，她的感冒一直沒有好，指甲變得脆弱，精神不佳，最令她擔憂的是生理期暫停了，當時她才37歲，濾泡刺激素（FSH）濃度卻來到更年期的水平，經常覺得身體有滾燙感。

維爾皮以為自己在享用最健康的飲食，無麩質、無穀物、無肉、無乳製品，她進一步建立起自己的事業，提倡以植物為基礎的料理，除了撰寫4本烹飪書籍，她在IG也吸引16萬名粉絲。

不過，維爾皮的健康陷入了危機，她尋求中醫的幫助，對方告訴她必須停止吃大量生食，所有食材都得烹煮過。專家甚至要求她吃肉，事實上，維爾皮除了懷孕期間，已有15年都沒吃過肉。

起初，維爾皮相當掙扎，但她最後還是放棄純素飲食，現階段她會喝用骨頭熬煮的熱湯，她也在吃雞蛋，「太奇妙了，我覺得充滿活力，而且睡得更好，身體的滾燙與搔癢停止了。」最重要的是，她的生理期又正常了。

維爾皮坦承，她有整整6個月都只吃生冷食物，不過，最大的問題並不是素食所導致，而是她追求純素飲食的過程壓力太大，她不斷工作，撰寫書籍，最後壓垮自己，「有些人確實需要吃肉，來讓他們保持健康。任何一種飲食都無法適用每個人。」

維爾皮認為，素食飲食對於動物福祉與地球環境來說當然是有益的，但她擔心的是很多年輕人會盲目追隨潮流，不清楚到底什麼樣的飲食適合自己，「你可以當個素食主義者，卻仍保有糟糕的飲食習慣。」