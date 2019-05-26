紫色 MIX 金色！打造約會必勝的致命吸引妝

你們也和我一樣被封面給電到了吧！

這就是『致命的吸引力』。

2019 Pantone 珊瑚橘調讓人感覺清新、可愛、無害、俏皮的面貌，橘調的眼妝是否已經畫到，想換口味了嗎？那你就不能錯過這次的分享嘍！

吸引力、媚力、性感、高貴──致命的吸引力

選擇帶磚的紅或粉的眼影，可以呈現女性的柔美與吸引力；利用紫色系眼影創造女人魅力與性感；金色調創造高貴的氣息。

使用商品如下

Nars 仲夏沙漠限量系列-玫瑰盤

植村秀 巧克力聖誕系列口紅

Mac 中藥美唇系列

1. 把底打好，一切好處理 ！這一次我用Lancome 激光煥白雙效氣墊粉餅（水亮版），遮瑕提亮一次搞定。

2. 眼妝～先用Nars盤的左上第一個顏色塗滿整個眼窩，創造自然的透光

左上第二顏色，上在眼中到眼尾處及下眼尾呈現一個大ㄑ。

右上第二顏色，加深在眼尾1/3處至眼窩，創造深邃度。同時用小支眼影刷輕刷眼頭的ㄑ，縮短眼與眼的距離，更聚焦。

右上第一個顏色，加重在眼尾1/3的睫毛根部，並拉長0.1-0.2cm 眼神立即有神。下眼尾也是哦！

眼頭小ㄑ更不能放過拉長，即刻擁有韓星樣。

3. 頰彩～運用Nars盤右下 從太陽穴下（顴骨處）向臉頰上色，創造立體小臉。

左下柔玫瑰光，輕輕打在眼下三角區，立即膨潤，達到精緻五官。

4. 唇妝～先用植村秀巧克力聖誕系列的69%濃情莓果勾勒出唇型，在疊擦Mac chili 創造偏棕又紅的唇色！

最後用鬆刷沾取金粉，輕灑於唇峰與唇腹中。

致命的吸引妝容就完成了！

特別感謝

Model：金莎

她非常有愛，在7/20舉辦一場公益嘉年華會，在圓山花海廣場，做愛心同樂，詳情上粉絲團《咪咕嚕公益嘉年華會》報名，到時我也有很多飲品跟大家分享。

Photographer：Chris Jing(CJ Photo Studio攝影工作室）

Hair：monkey hou

※圖片+文字：Vogue 美人會 - 名辰

（完整文章請看VOGUE.com）



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