2019台美衛生福利政策研討會　經驗與成果交流

▲由衛生福利部辦理「2019台美衛生福利政策研討會」，邀集7位美國重要衛生福利領域之官員及專家學者，參訪金華社區並進行經驗交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由衛生福利部辦理「2019台美衛生福利政策研討會」，5月26日上午邀集7位美國重要衛生福利領域之官員及專家學者，參訪台南市南區金華社區並進行經驗交流，會議主題為「健康前景集眾創福」，市長黃偉哲表示，台南市沒有最好，只有更好！市府團隊一直以來致力於讓台南變得更好。

黃偉哲市長表示，26日外賓參訪的金華社區，是於2005年榮獲社區營造最高榮譽「總統玉山獎」，該社區透過環境改造工程、居民參與，推動全方位的社區總體營造，以成人學習計劃、公聽會、說明會等方式，引導居民漸進參與社區的各項公共事務，營造居民共同追求的理想社區。

黃偉哲市長進一步表示，台灣已達世界衛生組織定義之高齡社會，為達成「活躍老化」的目標，市府必須引導社區長者建立健康生活型態以及增進健康認知，讓長者掌控自身健康。也希望透過今天的交流，加強大眾對於高齡社會等衛生與社會福利的重視，進而將台南打造成為一座宜居城市。

杜克大學政策與組織管理研究中心主任涂碧桂（Pikuei Tu）表示，4年前也曾經代表美方前來參訪，看到金華社區居民盡心努力推動社區總體營造，非常感動。這一次前來，涂主任更是驚喜的發現，金華社區整體環境、弱勢照護等工作的推廣不僅創新且更加精進。涂主任進一步表示，看到這樣的亮眼的成果，讓身為台灣南部孩子的她也同感光榮。

南區金華社區發展協會張家富理事長表示，金華社區致力於社區環保、健康、與社福等推動，這次外賓的參訪及推廣經驗的交流即是肯定整個社區民眾辛勤的付出。金華社區雖然獲得許多獎項的肯定，如環保署委託SGS驗證通過碳中和認證社區、國際花園城市宜居社區競賽大獎第2名、全國社區發展工作評鑑卓越組全國第1名等，但大家並不以此滿足，期待透過雙方交流使社區整體營造工作能更上一層樓。

來台美方人士包括美國阿肯薩州社會福利部長Cindy Gillespie、蒙大拿州衛生與社福部長Sheila Hogan、北達科他州社會福利部長Christopher Jones、杜克大學政策與組織管理研究中心共同主任Cheryl Lin、疾病管制局 CSTLTS 處長José T. Montero、加州衛生部長Karen Smith、杜克大學政策與組織管理研究中心主任Pikuei Tu等人。