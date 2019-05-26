臭豆腐老店爆百人中毒　周圍店家爆：曾跟網友對嗆

記者白珈陽／南投報導

南投縣中興新村知名臭豆腐老店，4月底爆發民眾集體食物中毒事件，衛生局緊急勒令停業進行檢驗，事隔1個月後檢定結果出爐，研判為食物中毒，病因是沙門氏桿菌，全案移請南投地檢署偵辦。而業者在已歇業的攤位上，貼著義賣活動的海報，似乎是為彰顯平日熱心公益，但附近店家透露，臭豆腐業主曾因有顧客在網路上表明臭豆腐不好吃，「他們就直接在網路上對嗆」。

▲附近店家表示臭豆腐業主個性較為衝動。（圖／記者白珈陽攝）

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▲歇業的攤子外貼著公益海報。

衛生局調查結果出爐後，業者在臉書粉絲上PO文，強調事件發生至今「我們也很惶恐，也急著再找原因」，並指出十多年來他們對食材來源安全衛生都很嚴謹，也許第一時間對受害者處理的不夠完善，如今結果出爐，也願負起對受害消費者的損失責任。但同時也在留言處猜測，應是冰塊出問題，導致網友眾怒，認為衛生局並沒指出問題是出在冰塊上，業者把責任推給冰塊是在推卸責任。

臭豆腐業者在暫時歇業的攤位上，仍張貼著義賣活動的海報，看似很有愛心，而採訪到附近店家時，該店家表示，「每個人都有愛心，但有些人會低調，而有些人會高調」，店家接著說，只要有人批評臭豆腐業者，「他們直接跟對方開X都沒關係」。

訪問到的店家提到，例如之前有消費者在網路上批評他們臭豆腐不好吃，「他們就直接在網路上跟對方直接對嗆、甚至封鎖」，顯然臭豆腐業主個性較為衝動。

衛生局5月24日公布檢驗結果，4月間因多位民眾食用中興新村臭豆腐攤商販售的臭豆腐、豆花、紅茶等，發生上吐下瀉等腸胃道不適症狀，經專家、學者綜合研判，老店食品與醫院通報病患及民眾自主通報症狀「無法排除具有相關因果關係」，已經依法將臭豆腐業者移送南投地檢署偵辦。