南投臭豆腐名店爆189人食物中毒　老闆說都是因為它...網轟卸責

▲中興新村知名臭豆腐老店上月爆發集體食物中毒事件。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／南投報導

南投縣中興新村知名臭豆腐老店，4月27日、28日有189名顧客消費後出現上吐下瀉、發燒等症狀，多人因此住院。衛生局緊急勒令停業進行檢驗，事隔1個月後檢定結果出爐，研判為食物中毒，病因物質是沙門氏桿菌，全案移請南投地檢署偵辦。業者表明將會負起全責，但同時也猜測應是冰塊出問題，推卸的態度引起網友眾怒。

中興新村知名臭豆腐老店「南京老戴脆皮臭豆腐」，4月27日、28日有多名民眾消費後，明顯出現身體不適、上吐下瀉及發燒等症狀，因此就醫；事發當晚就有受害民眾指控，因吃了「南京老戴脆皮臭豆腐」內的「臭豆腐、豆花、紅茶」等食品後身體不適，上網詢問是否有其他網友也發生同樣情形，果真有其他民眾說也是當天消費過後身體出狀況，事情因此鬧大。

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▲事件爆發後業者遭衛生局勒令停業。（圖／記者白珈陽攝）

店家老闆則在事發3天後發布公告道歉，表示願意配合衛生局採樣調查，但同時表示，其他事後近2天用餐的客人都沒有問題，還有很多事有待釐清，該負的責任不會逃避。立委許淑華也留言鼓勵，「有需要我協助的請告知」。

因南投縣衛生局未在第一時間取得食品，無法立即與病患檢體做比對，因此調查檢驗時間拖長。經派員前往患者、廚工進行人體檢體，以及相關食品、環境檢體採檢，在8名病患糞便中檢出沙門氏桿菌，最後確認是沙門氏菌引發的食物中毒。

衛生局5月24日公布結果，4月間因多位民眾食用中興新村臭豆腐攤商販售的臭豆腐、豆花、紅茶等，發生上吐下瀉等腸胃道不適症狀，經專家、學者綜合研判，老店食品與醫院通報病患及民眾自主通報症狀「無法排除具有相關因果關係」，已經依法移請南投地檢署偵辦。

而臭豆腐店家業者得知檢驗結果後也在臉書粉絲專業PO文，強調事件發生至今「我們也很惶恐，也急著再找原因」，並指出十多年來他們對食材來源安全衛生都很嚴謹，開店前也都會進行試吃試喝，甚至私下電催衛生局長官，盡快公布檢驗結果。也許第一時間對受害者處理的不夠完善，如今結果出爐，也願負起對受害消費者的損失責任。

▲業者在臉書粉絲專業發表聲明。（圖／取自臉書粉絲頁面）

負責的態度獲得網友讚賞，也鼓勵他們繼續加油；但後來店家又在留言處表示，猜測應是低溫的紅茶和冰塊出問題，讓多數網友或顧客十分不以為然，認為衛生局並沒指出問題是出在冰塊上，業者把責任推給冰塊是在推卸責任，在回應文字裡看不到一句抱歉非常失望。

▲多數網友、顧客對業者將責任推給冰塊非常不以為然。

店家表示，不論如何，之後都會開記者會說明，願擔起全部責任，並統一公佈賠償方法時間管道。