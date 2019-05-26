重挫經濟成長與秩序！新華社清點貿易戰5大世界性危害

▲中美關係示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者馬叔安／綜合報導

《新華社》25日就中美貿易戰開打以來，世界格局下經濟與形勢的變化，分析出隨著貿易戰引發的「五大世界性危害」，其中包括對世界經濟增長和秩序所造成的破壞，以及其對全球經濟造成的失衡，還有對世界和平秩序和他國經濟主權的侵犯與破壞。

《新華社》指出，貿易戰對世界帶來的危害則包括：

重挫世界經濟增長：第一大經濟體對第二大經濟體發動貿易戰和科技封鎖，讓原本處於艱難復甦中的世界經濟，面臨著重陷衰退的危機，《新華社》舉例，美國投行摩根史坦利（Morgan Stanley）指出，如果美國對2000億美元中國商品徵收25%的關稅維持3、4個月，那麼全球經濟增速可能會放緩至2.7%。

嚴重破壞國際經濟秩序：美國發動對華貿易戰，煽動了經濟民粹主義與逆全球化在全球蔓延，對國際經濟秩序構成了顛覆性威脅。一旦國際經濟秩序的根基被徹底破壞，將造成全球經濟活動陷入動蕩混亂，損害世界各國長遠發展利益。

▲大陸與美國國旗。（圖／達志影像／美聯社）

製造全球經濟新失衡：歐盟商會的問捲調查顯示，約三分之一的受訪企業家認為中美經貿摩擦是其最大擔憂，中美經貿關係的不確定性使得企業做出商業決策的難度增加，對業務增長帶來了嚴重負面影響。

破壞性政府變量：美國退出聯合國教科文組織、人權理事會等國際組織，以及巴黎氣候協定等國際條約，「美國優先」導致的一系列破壞性行為，對世界和平發展的態勢構成了嚴重衝擊。

恣意侵犯別國經濟主權：美國政府向中國提出了多項要求，包括限制國企經營發展等，這超出了貿易談判的領域和範疇，觸及了中國的基本經濟制度，「這表明，美國發動對華貿易戰的背後，是試圖侵犯中國經濟主權，逼迫中國損害自身核心利益。」