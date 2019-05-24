大樹底下問病見大愛　東非義診圓滿近五千人次

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

在健保與醫療先進的台灣，您能想像，遠在萬里之外的非洲就醫看診竟然在大樹底下也能順利進行嗎？

慈濟東非義診團，結合外科、中醫科、牙科、婦產科、骨科、肝膽腸胃、風濕免疫科、泌尿科等科專業醫師的組合，四天的義診，在克難的環境下，共圓滿近五千位(4951人次)非洲民眾的就診需求！

熱帶氣旋伊代（Idai）在3月5日從印度洋登陸南部非洲東岸，帶來了大量雨水，造成辛巴威、馬拉威、莫三比克三個國度淹水災情。南非慈濟志工隨即前往2400公里的馬拉威協助救災，發放玉米粉及援建受災戶房屋，帶動了村民自發性幫助受災鄉親。

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3月28日，莫三比克志工隨即在棟貝區(Dombe）展開第一場發放，「Love From Taiwan」的一包包台灣援非大米，透過慈濟本土志工陸續在多個受災地區發放及帶動，並於四月底進入中長期規劃，發放建材農作包、評估援助受災學校、醫院等。

慈濟人醫會也投入在非洲義診，5月17日，透過慈濟四大醫院院長帶隊的義診團，讓非洲莫三比克災民看見台灣人的愛心，更見證「Love From Taiwan」的醫療用心。

從5月19日在提卡村義診、20日拉梅中學、21日天主教大學及23日的義診，四天的義診投入，不管義診場所在戶外、在校園中，就連最後一次義診，不管是醫師的把脈問診，藥劑師的配藥給藥，通通在大樹底下進行，這種大樹底下進行的看病圖，看見慈濟人醫團隊的用心與感動。

即使環境再克難，也難不倒此次義診的用心，因為此次出團的醫護及隨行志工，大都是具有多次參與海外偏遠、困苦地區義診的經驗，隨行的儀器、藥品、管線、設備都極為到位之外，最重要的是每一位醫護、藥師及志工的投入，那份用心，總能安住一位位不同病痛、不同年齡求診者的身心；那份專業，見證慈濟義診團隊讓求診者放心與安心。

以病為師，用生命走入他人生命，是慈濟醫療志業的使命。人本醫療尊重生命，守護生命、守護健康、守護愛，慈濟醫療團隊專業與用心的投入，讓「Love From Taiwan」台灣最美的風景，在東非莫三比克大樹下義診，看見感動的身影。