天雨路滑！貨車失控撞落護欄　險翻落25公尺捷運軌道

▲黃男駕駛大貨車，因天雨路滑失控自撞護欄後翻覆。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市今天（22日）下午3時許，台65線土城往五股方向9.3k處，一輛小貨車疑似天雨路滑，不慎失控自撞路旁護欄，導致車輛翻覆，而護欄因被撞擊後，掉落至下方土城捷運機廠軌道，所幸，經台北捷運公司人員處理後，並不影響捷運進出，貨車駕駛全身擦、挫傷，表示不需送醫，警方正釐清車禍事故原因。

據了解，駕駛該輛3.5頓小貨車的19歲黃姓男子，當時到土城送貨完，正準備前往五股載貨，從台65線土城端出發，行經9.3k處時，由於當時正下大雨，路面非常濕滑，黃男自稱，因此才不慎打滑，自撞上護欄後翻覆。警消獲報趕抵，觀察黃男傷勢並無大礙，而遭撞落約3平方公尺的護欄，台北捷運已派人移除。

▲黃男僅受到輕傷，通知貨運公司派車將貨車拖離。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方表示，黃男經酒測，並無酒駕情況，已通知貨運公司派車，將該輛貨車拖離現場，黃男也不願送醫，肇事原因及護欄賠償，仍在釐清後處理。新北市政府消防局第五大隊大隊長鍾世銘提醒，天雨路滑，駕駛人應立即開啟大燈，減速慢行，保持足夠安全間距，更不要隨意變換車道，以提高行車安全。