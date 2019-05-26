　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

履行對植物人的約定！才結束東非義診　3醫急奔台東獻愛

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼葉添浩、夏毅然、李彝邦！這是三位分屬外科、牙科醫師，科別雖不同，相同的是，他們剛一起圓滿在東非莫三比克義診的承擔，而這三位醫師，剛從東非回到台灣，5月25日傍晚，又不約而同的搭上前往台東的火車，原來是在履行對植物人義診的約定。（圖／慈濟基金會提供）

圖／慈濟基金會提供　 文／林佳予

葉添浩、夏毅然、李彝邦！這是三位分屬外科、牙科醫師，科別雖不同，相同的是，他們剛一起圓滿在東非莫三比克義診的承擔，而這三位醫師，剛從東非回到台灣，5月25日傍晚，又不約而同的搭上前往台東的火車；三位醫師從東非趕往台東，原來橫跨萬里急奔的背後，是他們在履行對植物人義診的約定。

慈濟日前在東非莫三比克進行4天共近5千人次的義診，高雄慈濟人醫會葉添浩醫師在2周前就先前往場勘，走進瘧疾、愛滋病、肺結核頻傳的部落，看到當地的人民醫學常識不足，傷口經常沒有處理好、或是亂擦牙膏，心疼不已。

高雄慈濟人醫會葉添浩醫師表示，來台東為創世基金會植物人義診是一個承諾，這裡的院民主要是長期臥床引起的薦骨褥瘡，因此半年一次來為他們看診，幫他們清瘡，這次有發現之前看過的傷口，在經過這裡的護理師的照顧，傷口已經比較小了。

▲▼葉添浩、夏毅然、李彝邦！這是三位分屬外科、牙科醫師，科別雖不同，相同的是，他們剛一起圓滿在東非莫三比克義診的承擔，而這三位醫師，剛從東非回到台灣，5月25日傍晚，又不約而同的搭上前往台東的火車，原來是在履行對植物人義診的約定。（圖／慈濟基金會提供）

請繼續往下閱讀...

▲▼葉添浩、夏毅然、李彝邦！這是三位分屬外科、牙科醫師，科別雖不同，相同的是，他們剛一起圓滿在東非莫三比克義診的承擔，而這三位醫師，剛從東非回到台灣，5月25日傍晚，又不約而同的搭上前往台東的火車，原來是在履行對植物人義診的約定。（圖／慈濟基金會提供）

東非義診團4天義診時，牙科最少時只有4位醫師，但每天都有1、2百人看診，眼見無法在既定的時間內看完，但這群非洲人民可能一輩子就看這麼一次牙醫，牙醫師們互相打氣要撐下去。

夏毅然醫師提到在非洲遇到許多第一次看牙醫的人民，自己平時在台灣看診一周大概拔4、5顆牙，在非洲曾一天拔了50幾顆牙。夏毅然指出，如果要知道天堂是什麼，只要去過一次非洲，就知道原來天堂就在我們的身邊。講到此，感性的夏毅然醫師再次難過地哭了起來。

儘管在東非義診辛苦，但昨天傍晚一抵達台灣，夏毅然醫師過家門而不入，直接從桃園搭火車到台東。首次來到台東義診的夏毅然表示，知道台東創世的植物人很需要牙科治療，因此之前已經報名參加，這是他的約定，他一定要來。

▲▼葉添浩、夏毅然、李彝邦！這是三位分屬外科、牙科醫師，科別雖不同，相同的是，他們剛一起圓滿在東非莫三比克義診的承擔，而這三位醫師，剛從東非回到台灣，5月25日傍晚，又不約而同的搭上前往台東的火車，原來是在履行對植物人義診的約定。（圖／慈濟基金會提供）

5月26日來自北中南東的慈濟人醫會前往創世基金會台東分院義診，一個院民就需要10幾位包含醫師、護理師、牙助服務，共有34位院民獲得醫療服務。

促成這次創世基金會牙科義診的李彝邦醫師也是東非義診團成員，一早為植物人看診依舊精神抖擻，熱情地與院民互動。「阿公！我們來幫你補牙，好的話眨一下眼睛好不好?」「下次我們再來好的話請眨兩下」無法無法動彈的萬阿公也配合眨眨眼睛回應醫師。

李彝邦醫師醫師表示，感恩有來自各區的醫師、護理師、牙助等來幫忙，尤其是專業管線部分。

▲▼葉添浩、夏毅然、李彝邦！這是三位分屬外科、牙科醫師，科別雖不同，相同的是，他們剛一起圓滿在東非莫三比克義診的承擔，而這三位醫師，剛從東非回到台灣，5月25日傍晚，又不約而同的搭上前往台東的火車，原來是在履行對植物人義診的約定。（圖／慈濟基金會提供）

創世基金會台東分院王玉鳳院長表示，平時我們會幫忙院民刷牙，但有一些專業潔牙、口腔健檢還是需要專業的醫師來幫忙，感恩慈濟人醫會願意每半年來義診，我們的院民慢慢的口腔越來越健康，腸胃道疾病也比較少了，這對家屬而言也是很大的服務，真的感恩。

慈濟基金會表示，慈濟人醫會是由一群想回饋社會的醫療專業人員組成，平時在當地為醫療不足的民眾看診，有必要時配合慈濟賑災團到海外義診。儘管來自不同醫院、診所，但「醫病、醫人、醫心」都是一樣的。

▲▼葉添浩、夏毅然、李彝邦！這是三位分屬外科、牙科醫師，科別雖不同，相同的是，他們剛一起圓滿在東非莫三比克義診的承擔，而這三位醫師，剛從東非回到台灣，5月25日傍晚，又不約而同的搭上前往台東的火車，原來是在履行對植物人義診的約定。（圖／慈濟基金會提供）

ET快訊
沒有蚵仔！買大腸麵線怒折回　奧客「神邏輯1句」老闆傻住
獨／愛心領養20浪狗全送屠宰場　「血濺滿牆」沿惡臭挖出骨骸

關鍵字：慈濟,義診,慈濟醫院,慈濟人醫會,植物人,創世基金會

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／寶寶張眼！媽心一驚：該不會醒了　4月大天使弟下秒「自己搖睡」超懂事

阿嬤不會用悠遊卡！孫不耐「又扯又推」進站甩頭走人　網直搖頭：會後悔

履行對植物人的約定！才結束東非義診　3醫急奔台東獻愛

德安飛機液態油壓出問題　旅客從跑道走400公尺回航站

有苦的人走不出！慈濟人醫為重症病患義診　溫言軟語耐心安撫

3歲童保障額取消北市某附幼61人全備取　家長：友善幼托政策差勁！

貼心女兒「主動馬殺雞」...按5下急收手　老爸知真相心死：生來騙感情

沒有蚵仔！買大腸麵線怒折回　奧客「神邏輯1句」老闆傻住...網友相信了

影／操演管休一周！海陸兵「家裡出事誰負責」　退伍弟兄轟：草莓兵回娘親懷抱

家長盼「終結教改之亂」　教育部： 將儘速成立諮詢會

蔣月惠手拿大字報：議長好縣長好　「麥克風被消音」怒離場霸氣開告了

圓滾蛙彈粉舌食蟲「3度落空」　飼主傻眼揭真相：牠在模仿朋友

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　 親友怒吼喬爸：道歉

6月上路！2年內買冷暖氣、冰箱、除濕機　每台最高退稅2千元

機車直行遇三寶闖紅燈右轉逼車 騎士怒譙...駕駛懵：沒看到你

眨眼遊戲爆夯！濃眉哥狂玩30次 網全笑爛...狂重播神片

館長鼓勵鍾明軒練格鬥　笑我娘炮「站上擂台」打一場啊！

快起來摸摸我！不知教授好友去世…忠心毛孩「堅守棺材旁」不肯走

詭譎偵訊室、自然鐘乳石階梯　日治軍事遺址「鼓山洞」大揭密

老奶奶怕被嫌髒不敢進店買漢堡　路人暖舉惹淚：好想念我的阿嬤...

影／寶寶張眼！媽心一驚：該不會醒了　4月大天使弟下秒「自己搖睡」超懂事

阿嬤不會用悠遊卡！孫不耐「又扯又推」進站甩頭走人　網直搖頭：會後悔

履行對植物人的約定！才結束東非義診　3醫急奔台東獻愛

德安飛機液態油壓出問題　旅客從跑道走400公尺回航站

有苦的人走不出！慈濟人醫為重症病患義診　溫言軟語耐心安撫

3歲童保障額取消北市某附幼61人全備取　家長：友善幼托政策差勁！

貼心女兒「主動馬殺雞」...按5下急收手　老爸知真相心死：生來騙感情

沒有蚵仔！買大腸麵線怒折回　奧客「神邏輯1句」老闆傻住...網友相信了

影／操演管休一周！海陸兵「家裡出事誰負責」　退伍弟兄轟：草莓兵回娘親懷抱

家長盼「終結教改之亂」　教育部： 將儘速成立諮詢會

安排川普成「令和」首位貴賓　CNN：對日本最重要的是「美國總統」

可惡至極！上士不滿上尉管教　「出拳狂毆後腦+腳踹尾椎」判刑6個月

擠雪乳、擁辣腰！越南小模小吃部坐檯稱霸　開口竟是男兒聲

搭飛機坐機捷來參加　桃園議長盃路跑青埔舉行萬人參加

大漁船違法近海6.4浬暗夜捕撈　「拖網全抓」海巡抓包嚇阻查辦

第一個衝來聞香！　吃貨柴趴桌「電眼逼打賞」：分我一口嘛

影／寶寶張眼！媽心一驚：該不會醒了　4月大天使弟下秒「自己搖睡」超懂事

獨家／Twinko解散有內幕！　張語噥無奈：你們沒有想到我

戴正吳赴日為贊助球隊開球　透露會擔任夏普董事長到2021年　

單親辣模趕飛機「忘了穿內褲」！　自拍PO上網羞喊：涼涼的

520想碰運氣！公車猛牽「白衣胸妹」 他秒脫單...網暴動：逼我坐公車？

生活熱門新聞

觀音山鬼打牆4.5小時　她想起..

鋒面雷雨彈下周過境　降雨熱區出..

男同志結完帳！大媽狂碎唸　兒2..

爸準備筷子湯匙！女兒「打開餐袋..

醫師、律師同婚登記　父母祝福

妹子爬浴室門通風口「奶和大腿破..

沒有蚵仔　奧客買大腸麵線怒折回

狂玩眨眼遊戲30次「史上最悲慘..

吃頓飯「白花瓣屍海」現形嚇壞了

海陸兵怨被管休一周　退伍弟兄轟..

鋒面周一接近午後變天　影響最大..

紅納智捷停門口　BMW路卡死氣..

等了21年　我就是要嫁給你　

最新！蘋果iOS 12.3.1..

更多熱門

相關新聞

慈濟為重症病患義診　溫言軟語耐心安撫

來自北區、中區、南區、東區慈濟人醫會成員結合慈濟志工共130多位，在5月25、26日兩天假日前往台東社福機構義診。5月25日在台東馬蘭榮家附設慎修養護中心為128位院民義診，護理長感恩慈濟的義診讓院民成為花東地區身心障礙潔牙比賽第一名。5月26日上午慈濟人醫會到創世基金會預計為30幾位植物人看診，有苦的人走不出，慈濟人醫會以慈眼觀察病人的需求、以悲心走進他們的生命。

問病見大愛　東非義診圓滿

東非義診　慈濟仁醫都落淚了

現代花木蘭　女士官「髓」緣有愛

東森寵物雲「巡迴義診」到竹南！

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 喬喬 復仇者聯盟 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 米其林指南 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 同居時代 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

具荷拉「凌晨在住處輕生」！警方證實

摩鐵讓床老闆睡車上　她趴床上吐血昏迷

香蕉掛著才壞得慢　她照做卻笑爆

認愛許維恩！新歡師弟「貼背閃照告白」

2歲童墜5樓！下班男「徒手抱住」被砸暈

Wi-Fi聯盟踢出華為　外媒：下個是藍牙

退伍男住旅社一晚「醒來變荒廢診所」

HAHA洩《RM》成員拍節目全都生病

《女神降臨》宣布休刊！　網崩潰

觀音山鬼打牆4.5小時　她想起「長輩話」破解

草屯車禍拍到鬼臉　在地人一看大驚

五月天初登《玩很大》悲劇了！3負評洗版

鋒面雷雨彈下周過境　降雨熱區出爐

她下體流O老公「硬要壞壞」3天後醫驚呆

蔡依林被雷射筆射眼睛　狀況曝光…粉絲心疼了！

更多

最夯影音

更多

蔣月惠手拿大字報：議長好縣長好　「麥克風被消音」怒離場霸氣開告了

圓滾蛙彈粉舌食蟲「3度落空」　飼主傻眼揭真相：牠在模仿朋友

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　 親友怒吼喬爸：道歉

6月上路！2年內買冷暖氣、冰箱、除濕機　每台最高退稅2千元

機車直行遇三寶闖紅燈右轉逼車 騎士怒譙...駕駛懵：沒看到你

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面