履行對植物人的約定！才結束東非義診　3醫急奔台東獻愛





圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

葉添浩、夏毅然、李彝邦！這是三位分屬外科、牙科醫師，科別雖不同，相同的是，他們剛一起圓滿在東非莫三比克義診的承擔，而這三位醫師，剛從東非回到台灣，5月25日傍晚，又不約而同的搭上前往台東的火車；三位醫師從東非趕往台東，原來橫跨萬里急奔的背後，是他們在履行對植物人義診的約定。

慈濟日前在東非莫三比克進行4天共近5千人次的義診，高雄慈濟人醫會葉添浩醫師在2周前就先前往場勘，走進瘧疾、愛滋病、肺結核頻傳的部落，看到當地的人民醫學常識不足，傷口經常沒有處理好、或是亂擦牙膏，心疼不已。

高雄慈濟人醫會葉添浩醫師表示，來台東為創世基金會植物人義診是一個承諾，這裡的院民主要是長期臥床引起的薦骨褥瘡，因此半年一次來為他們看診，幫他們清瘡，這次有發現之前看過的傷口，在經過這裡的護理師的照顧，傷口已經比較小了。

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東非義診團4天義診時，牙科最少時只有4位醫師，但每天都有1、2百人看診，眼見無法在既定的時間內看完，但這群非洲人民可能一輩子就看這麼一次牙醫，牙醫師們互相打氣要撐下去。

夏毅然醫師提到在非洲遇到許多第一次看牙醫的人民，自己平時在台灣看診一周大概拔4、5顆牙，在非洲曾一天拔了50幾顆牙。夏毅然指出，如果要知道天堂是什麼，只要去過一次非洲，就知道原來天堂就在我們的身邊。講到此，感性的夏毅然醫師再次難過地哭了起來。

儘管在東非義診辛苦，但昨天傍晚一抵達台灣，夏毅然醫師過家門而不入，直接從桃園搭火車到台東。首次來到台東義診的夏毅然表示，知道台東創世的植物人很需要牙科治療，因此之前已經報名參加，這是他的約定，他一定要來。

5月26日來自北中南東的慈濟人醫會前往創世基金會台東分院義診，一個院民就需要10幾位包含醫師、護理師、牙助服務，共有34位院民獲得醫療服務。

促成這次創世基金會牙科義診的李彝邦醫師也是東非義診團成員，一早為植物人看診依舊精神抖擻，熱情地與院民互動。「阿公！我們來幫你補牙，好的話眨一下眼睛好不好?」「下次我們再來好的話請眨兩下」無法無法動彈的萬阿公也配合眨眨眼睛回應醫師。

李彝邦醫師醫師表示，感恩有來自各區的醫師、護理師、牙助等來幫忙，尤其是專業管線部分。

創世基金會台東分院王玉鳳院長表示，平時我們會幫忙院民刷牙，但有一些專業潔牙、口腔健檢還是需要專業的醫師來幫忙，感恩慈濟人醫會願意每半年來義診，我們的院民慢慢的口腔越來越健康，腸胃道疾病也比較少了，這對家屬而言也是很大的服務，真的感恩。

慈濟基金會表示，慈濟人醫會是由一群想回饋社會的醫療專業人員組成，平時在當地為醫療不足的民眾看診，有必要時配合慈濟賑災團到海外義診。儘管來自不同醫院、診所，但「醫病、醫人、醫心」都是一樣的。