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有苦的人走不出！慈濟人醫為重症病患義診　溫言軟語耐心安撫

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▲▼慈濟人醫會結合慈濟志工共130多位，5月25、26日兩天前往台東社福機構義診。5月25日在台東馬蘭榮家附設慎修養護中心為128位院民義診。（圖／慈濟基金會提供）

圖／慈濟基金會提供　 文／林佳予

來自北區、中區、南區、東區慈濟人醫會成員結合慈濟志工共130多位，在5月25、26日兩天假日前往台東社福機構義診。5月25日在台東馬蘭榮家附設慎修養護中心為128位院民義診，護理長感恩慈濟的義診讓院民成為花東地區身心障礙潔牙比賽第一名。5月26日上午慈濟人醫會到創世基金會預計為30幾位植物人看診，有苦的人走不出，慈濟人醫會以慈眼觀察病人的需求、以悲心走進他們的生命。

台東馬蘭榮家附設慎修養護中心收置低、中低收入戶之身心障礙者，創世基金會住民多為植物人、失能臥床的長者，這些行動不便的長者，平時已難生活自理，何況是就醫，身體的病痛無論是褥瘡、牙痛有苦難言，院方也四處尋求管道為院民解除苦痛。

2016年慈濟人醫會開始定期到台東慎修養護中心、創世基金會義診，5月25日、26日130多位包含牙醫師、牙科助理、護理師，以及協助專業管線、後勤等慈濟志工，再次前往兩個機構義診。

本次義診以牙科為主，醫護團隊5月25日中午抵達看診地點後，與專業管線志工一起設置管線、醫療器材，牙醫診療箱內還有洗補牙工具，一個診從醫師、護理師、牙助等至少約5位，最高是替一位植物人看診需約10人一起進行牙齒診療。

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▲▼慈濟人醫會結合慈濟志工共130多位，5月25、26日兩天前往台東社福機構義診。5月25日在台東馬蘭榮家附設慎修養護中心為128位院民義診。（圖／慈濟基金會提供）

▲▼慈濟人醫會結合慈濟志工共130多位，5月25、26日兩天前往台東社福機構義診。5月25日在台東馬蘭榮家附設慎修養護中心為128位院民義診。（圖／慈濟基金會提供）

由於慎修養護中心院民多為行動不便者，除了定點由院方將坐輪椅的病人推來看診，義診人員更設置行動看診台，走進一間間院民房裡、一床一床地看診。對於重症無法言語者，慈濟更慎重準備血氧機，隨時觀測病人的身體狀況。

面對院民看牙的緊張，慈濟志工使出渾身解數，在等候區帶動唱歌、團康，也讓院民可以做復健，看診時，志工耐心安撫、輕輕握著病人的手，也有的唱歌、有的帶動佛教徒院民念佛號，減緩院民看診的不安。

▲▼慈濟人醫會結合慈濟志工共130多位，5月25、26日兩天前往台東社福機構義診。5月25日在台東馬蘭榮家附設慎修養護中心為128位院民義診。（圖／慈濟基金會提供）

5月25日從下午1點開始準備到3點半，不到3個小時的時間，共完成了128人的牙科看診。北區慈濟人醫會副召集人謝金龍醫師表示，原本預定2個醫師一起為病人洗牙、看診，為了爭取院民能看診的時間，這次共分為17個診，每一位醫師把握時間為院民看診，只能趁換下一位的消毒作業時間空檔讓手短暫休息。

慈濟的牙科醫診，讓慎修養護中心護理長邱毓倫感動不已，邱毓倫表示，自從慈濟來為院民潔牙，不僅對院民很有幫助，院民也知道口腔衛生的重要，尤其在家族會議布達慈濟要來看診前，院民會更特別注意口腔潔牙。因此我們獲得花東區身心障礙潔牙比賽第一名，11月將代表參加全國身心障礙潔牙比賽。

慈濟基金會表示，國際慈濟人醫會（TIMA）由一群有愛心、想回饋社會的醫護人員組成，截至2018年底共超過308萬(3,087,016)人次獲得醫療援助，光是2018年在台灣就有近3萬人次(29,538)獲得慈濟人醫會以「醫病、醫人、醫心」為宗旨的仁醫情懷投入服務。

▲▼慈濟人醫會結合慈濟志工共130多位，5月25、26日兩天前往台東社福機構義診。5月25日在台東馬蘭榮家附設慎修養護中心為128位院民義診。（圖／慈濟基金會提供）

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關鍵字：慎修養護中心,義診,植物人,臥病,慈濟,醫療,牙科

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