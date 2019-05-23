　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

假iPhone退貨蘋果換真機賺2700萬　留美陸生或判刑10年

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼iPhone XR推出新色。（圖／翻攝Twitter）

蘋果不會立即檢查或修理送來的故障手機，而是依照產品保養政策啟動換機程序，（示意圖／翻攝Twitter）

國際中心／綜合報導

美國奧勒岡州兩名大陸留學生之前經香港將近2000支假iPhone運到美國，然後把它們寄給蘋果公司，聲稱手機無法正常運作，結果成功換回近1500支翻新的真iPhone，價值近90萬美元(約2700萬元新台幣)。其中一名涉案學生周三(22日)認罪，可能面臨最高10年徒刑以及罰款200萬美元(約6000萬元新台幣)。

案情指出，30歲的江全(譯音，Quan Jiang是奧勒岡州一家社區學院的前工程系學生。2016年1月至2018年2月間，他定期收到同夥從香港寄給他的假iPhone包裹。

之後他以不同假名謊稱手機無法開機，寄回蘋果公司要求更換，結果換回近1500支真iPhone。 江全換到iPhone後，就把它們運回中國變賣。他不會直接收到酬勞，而是由同夥將錢交給他的母親，再由他母親將錢存進江全的銀行戶口。

蘋果當初拒絕江全的1576件索賠要求，卻給他換了1493支手機。按每支二手iPhone值600美元(約1.8萬元新台幣)計算，江全至少騙得90萬美元(約2700萬元新台幣)。

檢方指出，由於蘋果不會立即檢查或修理送來的故障手機，而是依照產品保養政策啟動換機程序，結果讓江全泉等人得逞。

江全面臨10年刑期、罰款200萬美元。法院將於8月28日判刑。但根據認罪協商，檢方建議3年徒刑，以及償還蘋果歸還20萬美元(約600萬元新台幣)。在4月跟江全同時被捕的另一名涉案學生周陽陽(譯音，Yangyang Zhou)，音譯），目前案情未明。

ET快訊
土豪哥PTT徵私人司機！1周薪水5萬「包吃包住」　他做16天
世界最遲鈍的魚！曼波魚遭「啃掉整個腹部」仍不知　活到現在全靠
AOA智珉爆瘦疑似厭食症！資深前輩關心：你很辛苦吧？

關鍵字：iPhone,蘋果

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

假iPhone退貨蘋果換真機賺2700萬　留美陸生或判刑10年

警破6.3萬人戀童網！暗網流傳性虐照…受害童「最小15個月大」

10歲女童遭性侵潑酸　警察回「可能跟別人跑了」拖4天找到屍體

美伊全面備戰？路透：五角大廈增兵5000至中東　

爽拿9500萬獎學金！微笑學霸勵志人生藏洋蔥　曾住帳篷走過喪父痛

隱世500萬年！世界最大洞穴「山水洞」可容40層高樓、整個紐約

快訊／阿留申群島發生規模6.1地震　暫無海嘯風險

日本都市傳說！想讓貓咪「瘋狂撒嬌」…穿GU牛仔褲百發百中

倒車到一半「蜘蛛掉腿上」　女子驚嚇跳出…車直接開進河淹沒

籃球場也買！英國人妻夢遊瘋網購 差點買到破產

超可怕！客人打火機掉進火鍋...服務生幫撈下秒「熱湯爆炸」噴燙臉

大雨超煩！大唱《我要夏天》轉念　下秒遭水襲射滿臉網笑噴：渴嗎？

畫面曝光！馬如龍外孫死亡車禍　擦撞左轉小黃人噴飛頭部重落地

浪汪上演《與你相遇》真實版！　猛追車尾想上車...司機感動收留

寶貝叫不醒！老爹獨創6妙招　突然現場連線女兒嚇哭網笑翻

輪框生鏽！車主堅持只換新胎　12秒後爆炸...技師滿臉血蹲地

最萌開箱！直擊準媽媽忍宮縮24hr 挺孕肚做操走樓梯超辛苦：噴淚了

紅到國外！台設計師發明拿大獎　「無吸管珍奶杯」不怕珍珠卡杯底

就是不閃！巷口出來斜衝雙黃線　三寶遭後方騎士無視「甩屁擊落」

《小小兵》證實推出續集！　首集狂吸300億「上映日期公布」

假iPhone退貨蘋果換真機賺2700萬　留美陸生或判刑10年

警破6.3萬人戀童網！暗網流傳性虐照…受害童「最小15個月大」

10歲女童遭性侵潑酸　警察回「可能跟別人跑了」拖4天找到屍體

美伊全面備戰？路透：五角大廈增兵5000至中東　

爽拿9500萬獎學金！微笑學霸勵志人生藏洋蔥　曾住帳篷走過喪父痛

隱世500萬年！世界最大洞穴「山水洞」可容40層高樓、整個紐約

快訊／阿留申群島發生規模6.1地震　暫無海嘯風險

日本都市傳說！想讓貓咪「瘋狂撒嬌」…穿GU牛仔褲百發百中

倒車到一半「蜘蛛掉腿上」　女子驚嚇跳出…車直接開進河淹沒

籃球場也買！英國人妻夢遊瘋網購 差點買到破產

不斷更新／朱育賢、林立都敲2分砲　1局上桃猿6比0兄弟

閱人無數還是栽了！科技董座偷情美魔女反被戴綠帽　還被坑了快2億

特／愛犬5歲半肝腫瘤離世　109天後收編新狗...胎記一模一樣

momo與台灣大跨域整合　網購通路辦門號、電信門市到店取貨

杜蘭特預計G1就上陣　勇士將多人輪換應戰

月薪55萬→895元！他轉職Youtuber超心酸...悲慘遭遇曝光：真的要三思

蘇啟誠案監院糾正外交部　謝長廷：希望監委跟柯P一樣覺得我風趣

卓榮泰還原「賴清德突襲黨中央」過程　坦承不宜借開記者會

Skoda平民電動車「Citigo-e iV」 即將發表！滿電可跑161KM

更新／對流旺盛！屏東山區發布「豪雨特報」　注意瞬間大雨、雷擊

國際熱門新聞

夭折女嬰捐心肝腎　醫護人員列隊..

逼猴喊親親寶貝　惡男一槍爆頭

聖文森挺台參加WHA　3分影片..

Panasonic跟進美國　停..

瑞典報紙稱台灣「國家」　陸大使..

印尼選後動盪　社群限制分享功能

生殖細胞長嘴上　大馬9月女嬰恐..

神秘男遭火車輾斃「身首異處」

母看照片發現女兒「眼睛有白點」

超亮隕石墜落澳洲天空！監視器拍..

中國若禁iPhone　蘋果獲利..

阿公花費25年做模型　遭屁孩砸..

洗完牙沒消毒　563病患恐染愛..

野外求生課　壁虎慘遭斷頭扒皮吃..

更多熱門

相關新聞

封殺華為 陸學者看好北斗崛起

Google日前證實將終止與華為的部分業務往來。對此，北京大學國家發展研究院教授周其仁說明，美國斷供華為公司，目的是在斷絕華為「提供給全球所有客戶服務」的能力；要是美國再把GPS系統從華為的服務項目上移除，那麼中國的定位系統「北斗」將得到獨立測試的機會。

中國若禁iPhone　蘋果獲利跌29％

賈伯斯15年前就想推信用卡

蘋果塞排氣管輕生　警急破窗救命

郭明錤：新iPhone相機將是最大賣點

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 喬喬 復仇者聯盟 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 米其林指南 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 同居時代 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

紅牌重機後座見「激短裙渾圓」　網瘋傳

單親媽裝「清大碩士」爽嫁台積電博士　一年被拆穿

丫頭擁16家店面試必問「一句話」

大衝擊！高儲蓄型壽險明年將絕跡　民眾難藉保單理財

賓士執行長退休後開BMW跑車兜風

沈玉琳被惡整「真的生氣了」！

斗煥坪新訓點名50人還有人沒回來　恐怖真相曝

夏于喬登上法國媒體！「紅毯最美女星」

「女星玩到全部露○」無碼影片被存檔！

新聞街拍播一半！緊T妹「震盪超兇長輩」甜笑路過

斗六女夜市人氣滷味夾5樣結帳590元

夭折女嬰捐心肝腎　醫護人員列隊送別

台女夜店爛醉遭撿屍　4越男輪流性侵到天亮

下周鋒面接力　「有機會像典型梅雨鋒面」

對女友最摳門的星座男Top 3 ！

更多

最夯影音

更多

超可怕！客人打火機掉進火鍋...服務生幫撈下秒「熱湯爆炸」噴燙臉

大雨超煩！大唱《我要夏天》轉念　下秒遭水襲射滿臉網笑噴：渴嗎？

畫面曝光！馬如龍外孫死亡車禍　擦撞左轉小黃人噴飛頭部重落地

浪汪上演《與你相遇》真實版！　猛追車尾想上車...司機感動收留

寶貝叫不醒！老爹獨創6妙招　突然現場連線女兒嚇哭網笑翻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面