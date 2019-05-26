北京青年報：中芯國際退市的原因為成交低迷＋成本太高

▲中芯國際logo。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

《北京青年報》26日撰文分析大陸規模最大晶圓代工廠中芯國際在美國下市的始末，文章引用業內人士分析，除了中芯官方發出的聲明中提到的「高成本」，其下市的主要原因是「成交低迷」。此外，「投行資深人士」指出，中芯國際其實並不是從美股完全退市，而是退到場外市場，不影響交易。

文章引用數據顯示，5月23日之前的60個交易日，中芯國際ADS的日均成交額僅約81萬美元。同期中芯國際港股的日均交易額為2.44億港元（約3109.34萬美元），ADS佔其全部成交額的比重僅為2.53%。

文章指出，「投行資深人士」則認為，「美國投資者可以繼續持有或者在OTC（場外）市場交易。因為本來美股的場外交易量就有限，這樣能減輕一些成本。」

中國大陸規模最大晶圓代工廠中芯國際24日宣佈，已申請從紐約證券交易所自願下市，並註銷這些ADS和相關普通股的註冊。消息傳出後，中芯國際在紐約證交所股價大跌逾5%。

中芯國際表示，這次主動申請從紐約證券交易所下市有許多原因，其中包括「與全球交易量相比，中芯國際ADS交易量相對有限」以及「維持ADS在紐約證券交易所上市將帶來較重的行政負擔和較高的成本」等。

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