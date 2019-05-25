創立中芯國際　「中國大陸半導體之父」張汝京來自台灣

▲張汝京。（圖／翻攝自《中新社》）

記者馬叔安／綜合報導

於24日宣布申請從紐約證券交易所自願下市的中芯國際，是大陸規模最大晶圓代工廠，而創辦它的張汝京則是來自台灣，畢業於台大的他在美、日、新、義、台等地創建並管理了10個工廠的技術開發及IC運作，並擔任中芯國際公司總裁，也曾在台積電工作，並因智慧財產案件與老東家對簿公堂，最後達成和解。

張汝京1948年出生於南京，隔年遷居台灣，1970年於台大獲得機械工程學士學位，再於紐約州立大學水牛城分校，和南方衛理會大學分別取得碩博士，1977年加入德州儀器擔任工程師，並於2000年4月在上海創辦中芯國際，素有「中國大陸半導體之父」之稱。

▲中芯國際logo。（圖／CFP）

而中芯國際成立後不久，就遭到了張汝京曾任職的台積電指控竊取智慧財產，最終雙方於2009年11月9日達成和解協議達。張汝京後於2009年11月10日，宣佈從中芯國際創始人兼CEO辭職，正式進入LED研發製造及LED相關應用產品領域。

中芯國際於24日發表的聲明中表示，在紐交所退市的原因包括「與全球交易量相比，中芯國際ADS交易量相對有限，以及維持ADS在紐約證券交易所上市將帶來較重的行政負擔和較高的成本」等。消息傳出後，中芯國際在紐約證交所股價大跌逾5%。

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