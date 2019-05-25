1年內突破14奈米製程瓶頸！粱孟松獲稱中芯「救世主」

▲中芯國際。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

大陸規模最大的晶圓代工廠中芯國際於24日宣佈，申請從紐約證券交易所自願下市，而近年讓中芯在製程上突破14奈米瓶頸的關鍵人物，正是來自台灣的共同執行長梁孟松，他曾經在台積電服務多年，後來加入韓國三星公司，讓三星的製程技術急起直追台積電，之後前往中芯任職。

梁孟松於1952年生於台灣，畢業於成功大學和美國加州大學柏克萊分校，於1992年加入台積電並服務17 年，直到2009年離職，2011年初加入三星，並任教於韓國成均館大學。

期間他讓三星的16奈米製程技術直追台積電，又因涉嫌洩漏鰭式場效電晶體技術，被台積電提告，全案於2015年1月定讞，判決梁孟松於2015年結束前，均不得以任何形式提供三星服務。

之後梁孟松於2017年離開三星，來到中芯國際，不到1年的時間，他就幫助中芯突破突破了14奈米的製程瓶頸，他因此被稱為中芯的「救世主」，但也有人將其視為台積電的「頭號叛將」。

中芯國際於24日發表的聲明中表示，在紐交所退市的原因包括「與全球交易量相比，中芯國際ADS交易量相對有限，以及維持ADS在紐約證券交易所上市將帶來較重的行政負擔和較高的成本」等。消息傳出後，中芯國際在紐約證交所股價大跌逾5%。

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