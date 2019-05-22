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社會 社會焦點 保障人權

最狂油商！偷賣油給北韓「上億家產遭凍」　嗆殺法務部次長全家

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 圖、文／鏡週刊

油商陳世憲去年違反聯合國禁運，偷偷賣油給北韓，成為台灣首位遭《資恐防制法》制裁的對象，數億元資產全被凍結，但陳世憲面對法律制裁，態度囂張，在官司偵審期間，去電法務部，揚言殺光法務部次長陳明堂及洗錢防制辦公室檢察官蔡佩玲全家，恐嚇危害執法人員生命，罪加一等，法務部已著手嚴辦。由於資恐案件會影響台灣在國際評價，法務部也正研修資恐法，要全面打擊公海非法賣油，杜絕類似案件再度發生。

▲法務部次長陳明堂多年來推動台灣人權法治有成，未料，竟遭資恐油商陳世憲恐嚇要殺他全家。（圖／鏡週刊提供，下同）

本刊調查，這樁恐嚇案起因於油商陳世憲偷偷運油賣給北韓，引起國際關注，法務部基於遏止對恐怖活動、組織、分子之資助行為，去年1月中邀集國安局、內政部、外交部及金管會等單位，召開資恐防制審議會，執行國際合作及聯合國決議，通過台灣史上第一次的制裁作為，將陳世憲名下及海外二個公司等資產全都凍結。
油商陳世憲涉賣油給北韓，一審遭判119天，在檢方調查時，揚言要殺害法務部次長陳明堂等人全家，另涉恐嚇罪。（翻攝TVBS）

法務部次長陳明堂身兼發言人，當天會議結束後代表法務部召開記者會說明原委，提及依照國際行之多年的制裁標準，已將陳世憲在金融機構的存款及名下財產全數凍結，原則上不得提領，也不得新辦銀行、證券、保險等業務，要全面斬斷陳世憲的金流，除非陳有生活必需開銷或財產利益，例如伙食、醫藥、稅務及保險金等支出，應提報審議會申請，通過才能動用財產。

借調法務部辦事的檢察官蔡佩玲身兼行政院洗錢防制辦公室政策組組長，堪稱檢察界明日之星，驚傳也被陳世憲恐嚇殺她全家。

陳明堂進一步解釋，陳世憲遭制裁，全民應避免與陳世憲及其遭制裁的公司有金融或商業往來，以免構成資恐犯行；若直接或間接幫陳收集或提供財物或財產上利益者也要處罰，依法可處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科新台幣500萬元以下罰金；銀行等金融機構如違反制裁規定，每次可處20萬到100萬元以下罰鍰，法務部隨後也行文各金融單位進行制裁。

陳明堂轉述會議結論，陳世憲看了電視轉播非常火大，不滿政府用鋪天蓋地的手段制裁他。幾天後，高雄地檢署首度傳喚陳世憲到案，訊後以150萬元交保，隔天他服安眠藥企圖自殺，獲救出院後大罵：「做鬼也不會放過你們。」


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