最狂油商！偷賣油給北韓「上億家產遭凍」　嗆殺法務部次長全家

圖、文／鏡週刊

油商陳世憲去年違反聯合國禁運，偷偷賣油給北韓，成為台灣首位遭《資恐防制法》制裁的對象，數億元資產全被凍結，但陳世憲面對法律制裁，態度囂張，在官司偵審期間，去電法務部，揚言殺光法務部次長陳明堂及洗錢防制辦公室檢察官蔡佩玲全家，恐嚇危害執法人員生命，罪加一等，法務部已著手嚴辦。由於資恐案件會影響台灣在國際評價，法務部也正研修資恐法，要全面打擊公海非法賣油，杜絕類似案件再度發生。

▲法務部次長陳明堂多年來推動台灣人權法治有成，未料，竟遭資恐油商陳世憲恐嚇要殺他全家。（圖／鏡週刊提供，下同）

本刊調查，這樁恐嚇案起因於油商陳世憲偷偷運油賣給北韓，引起國際關注，法務部基於遏止對恐怖活動、組織、分子之資助行為，去年1月中邀集國安局、內政部、外交部及金管會等單位，召開資恐防制審議會，執行國際合作及聯合國決議，通過台灣史上第一次的制裁作為，將陳世憲名下及海外二個公司等資產全都凍結。

法務部次長陳明堂身兼發言人，當天會議結束後代表法務部召開記者會說明原委，提及依照國際行之多年的制裁標準，已將陳世憲在金融機構的存款及名下財產全數凍結，原則上不得提領，也不得新辦銀行、證券、保險等業務，要全面斬斷陳世憲的金流，除非陳有生活必需開銷或財產利益，例如伙食、醫藥、稅務及保險金等支出，應提報審議會申請，通過才能動用財產。

陳明堂進一步解釋，陳世憲遭制裁，全民應避免與陳世憲及其遭制裁的公司有金融或商業往來，以免構成資恐犯行；若直接或間接幫陳收集或提供財物或財產上利益者也要處罰，依法可處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科新台幣500萬元以下罰金；銀行等金融機構如違反制裁規定，每次可處20萬到100萬元以下罰鍰，法務部隨後也行文各金融單位進行制裁。

陳明堂轉述會議結論，陳世憲看了電視轉播非常火大，不滿政府用鋪天蓋地的手段制裁他。幾天後，高雄地檢署首度傳喚陳世憲到案，訊後以150萬元交保，隔天他服安眠藥企圖自殺，獲救出院後大罵：「做鬼也不會放過你們。」



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