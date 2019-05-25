全球首例！四川臥龍自然保護區拍到「紅眼白化貓熊」

▲四川臥龍自然保護區拍到的「白化貓熊」。（圖／中新社）

大陸中心／綜合報導

四川出現全球首例「白貓熊」身影！臥龍國家級自然保護區管理局25日指出，4月中旬海拔2000公尺左右拍攝到「白貓熊」的身影，全身毛髮、爪子皆為白色，眼睛則呈現紅色。IUCN熊類專家組成員、北京大學生命科學學院研究員李晟分析，這隻白貓熊應該是白化個體，從體型判斷，年齡大約是1至2歲左右。

李晟指出，「白化」現象其實並不罕見，在脊椎動物各類群中都能發現，但這種基因突變在物種中仍為少數現象。「白化」基因突變會導致動物體內無法正常合成黑色素，因此外觀上呈現白色、黃白色或淺黃色，若只是單純的白化，並不影響身體結構和生理功能，只不過，在自然環境中會更容易被發現，身體對日光直射也比較敏感。

▲從外觀及動作上來看，這隻白貓熊算是健康。（圖／中新社）

這次臥龍捉到的白貓熊影像是首例完全白化個體，李晟說，這表示，在臥龍的貓熊族群中存在「白化」突變基因；從照片上來看，這隻白貓熊體格健壯，步態穩健，亦證實了突變可能沒有影響到正常生活，不過單憑照片還無法確定白貓熊性別。

根據了解，當帶有白化基因的貓熊與一般「黑白貓熊」繁殖出後代時，第一代寶寶外表仍為黑白色型，但體內將會攜帶一份白化突變基因，當兩個都帶有突變基因的貓熊交配繁殖時，後代就有可能出現「白化」貓熊。至於臥龍的白化突變基因是否能傳遞下去，李晟說，還需要通過保護區持續的野外監測來進行觀察研究。

未來，四川臥龍國家級自然保護區管理局將增加針對白貓熊，增加活動區域紅外線相機，持續追蹤成長、發育過程，觀察活動軌跡與社交關係，如果能拍到白貓熊的下一代，將更有研究價值。