狂男被分手潑汽油放火燒她車　波及4民宅2人嗆傷「重罪收押」

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名林姓男子不甘心胡女與他分手，23日凌晨1時許趁著胡女睡著之際，到她居住的社區地下室停車場，對胡女駕駛的自小客車潑灑汽油後點火燃燒，波及到停在一旁自小客車燒成爛鐵、濃煙竄升連隔壁4戶民宅都遭殃，財物損失預估上百萬元，2名住戶吸入濃煙嗆傷送醫。

▲林男不滿與胡女分手，到胡女社區住家地下室停車場潑汽油縱火。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲隔壁住戶被濃煙嗆傷緊急逃生。（圖／記者唐詠絮翻攝）

該起火警事件發生在23日凌晨1時51分許，彰化消防局埔心分隊獲報，埔心鄉柳橋西路1處社區地下室車輛起火，濃煙竄至隔壁民宅2樓，埔心車組架梯將2名受困民眾救出，送往員生醫院急救。

現場出動5個消防分隊，及11輛各式消防車輛，3輛救護車，消防人員28人、役男4人，到該社區地下室進行佈線搶救，燒損2輛自小客車。凌晨4時許火勢完全撲滅。

彰化地檢署檢察官何蕙君指揮縣警局溪湖分局偵辦，拘提縱火犯嫌林男到案，並查扣打火機等犯罪工具，訊後認為林男涉犯公共危險、毀損、違反保護令、傷害、殺人未遂等罪嫌，屬最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，且有事實足以認為有逃亡及反覆實施家暴之虞，因此向彰化地院聲請羈押，法院24日深夜裁准羈押林男。

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