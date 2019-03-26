為保己命「怕急煞H鋼刺穿」駕駛艙　司機直直撞…2人全身骨折

▲花姓聯結車司機載著H鋼，放任車子往前追撞，造成2人全身多處骨折，幸好送醫沒有生命危險 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

國道1號北向22.1公里重慶路段26日上午11時許，發生聯結車載運H鋼，見前方壅塞回堵，擔心載送的H鋼往前推擠刺穿駕駛座，造成自身生命危險，在沒有煞車下，直接放任撞上前方4輛車，造成2人受困車內，全身多處骨折，幸送醫沒有生命危險。

花姓聯結車司機（56歲）載著H鋼，要從新竹湖口送往宜蘭，26日上午11時許，行經國道1號北向22.1公里重慶路段內側車道時，未注意前方車流回堵，踩煞車時發現載送的H鋼已往前推擠，擔心緊急煞車H鋼會刺穿曳引車頭駕駛座，危及生命安全，於是直接放任車子往前追撞。

▼花姓聯結車司機載著H鋼，放任車子往前追撞，造成2人全身多處骨折，幸好送醫沒有生命危險 。（圖／記者陳以昇翻攝）

重達數噸的聯結車首先撞上廖姓男子（53歲）駕駛的大貨車，廖男車輛被猛烈追撞力道推擠，再往前撞上曹姓男子（64歲）駕駛的小客車，曹男車輛又擠撞葛姓司機（61歲）駕駛的槽罐車。

曹男駕駛的小客車被前後大貨車及槽罐車擠壓成一團廢鐵，車內的曹男及黃姓乘客（64歲）受困車內，造成曹男臉部挫傷、肋骨和右膝骨折，黃姓乘客全身多處骨折，警消到場後，緊急用破壞器材將2人救出，送往三軍總醫院急救，幸好尚無生命危險。

▼花姓聯結車司機載著H鋼，放任車子往前追撞，造成2人全身多處骨折，幸好送醫沒有生命危險 。（圖／記者陳以昇翻攝）

這起事故造成南向封閉，內側車道回堵8公里，北向封閉內側兩車道回堵約5公里，經過3小時後才恢復通車。經酒測，4名駕駛人皆無酒駕，詳細肇事原因及責任仍待警方調查釐清。

▼花姓聯結車司機 擔心H鋼刺穿駕駛座。（示意圖，非此次肇事車輛）