小黃司機累了嗎？手提包忘放車上　乘客拾獲送警歸還

▲桃園市陳姓小黃司機將手提包放後座竟忘了，還讓乘客送交警所。（記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

「你累了嗎？」桃園市陳姓小黃司機23日一早將自己手提包放在後座，載客時有婦人發現手提包還詢問是否為前面客人遺留，陳竟稱不清楚，婦人將手提包打開裝有多本存摺與文件，趕忙送往警局處理，員警根據監視器查出就是搭載婦人的陳姓司機自己的手提包，通知前來領取，陳說，真的太粗心了，自己手提包放後座都忘記了，幸好婦人及時送回。

八德分局指出，23日上午，高明派出所警員李偉全值班時接獲孫姓婦人報案，手裡提著一個黑色手提包，內有多本銀行存摺與重要文件，婦人說是搭乘計程車來八德區時，下車發現計程車後座有這個手提包，她詢問司機是否為先前乘客遺留，還是司機所有，陳表示不清楚，婦人擔心失主會焦急，所以立即將手提包送到最近的派出所請員警協尋失主。



員警根據婦人所述搭乘小黃路線，逐一詢問計程車行是否搭載該名婦人，也調閱行車路線沿線監視畫面，終於聯絡到搭載婦人的司機，結果就是陳姓司機本人，員警詢問是否知道遺失後座的手提包為何人所有？陳才恍然大悟說是自己所有的。



陳姓司機表示，一早出門時將手提包隨手放在車子後座，因忙著接送客人一時忘記，結果被警方通知時才想起手提包是自己的，差點遺失重要存摺與證件資料，感謝熱心婦人與警方積極協助領回手提包，他大概是太累了吧。

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