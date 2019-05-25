印染廠欠國庫650萬元...超狂「巨大毛蟲染缸」遭查扣！下月法拍

▲超狂法拍物！鐵製巨大染缸兩座。（圖／翻攝自臉書／法務部行政執行署桃園分署）

社會中心／綜合報導

桃園觀音一間印染廠的江姓業者因積欠營業稅、健保及各項罰緩共高達650多萬元，法務部行政執行署桃園分署在兩年前查扣了工廠內的2個巨大染缸就地保管，江姓業者卻擅自拆卸移動，要求其運到分署的保管地，若是仍無法繳清欠稅，兩個巨型染缸預計6月4日法拍。



聯合報報導，桃園分署指出，江男總共積欠營業稅、營利事業所得稅、勞保及健保欠款、勞動力發展署罰鍰，及環保局罰鍰等共204筆，欠繳總額高達691萬6275元，扣除清償部分仍有約650萬4773元。分署於2017年3月查扣工廠內的兩個鐵製染缸，但因體積過大，而且現場還有營運跡象，查封後就地保管。

但是去年底，江姓業者因經營不善，再加上房東催繳房租，因此打算歇業，擅自把這兩座已查封的大染缸運到朋友的倉庫內。分署得知後通知江男到案說明，並告知隨意移動查封物品，恐涉及《刑法》139條違背查封效力罪，可處1年以下有期徒刑，拘役或罰金。不過分署事後評估，查封物並未損壞，也已經找回，就要求江把染缸搬移至分署用地保管。

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▲染缸造型奇特。（圖／翻攝自臉書／法務部行政執行署桃園分署）

這兩個長形染缸非常巨大，像是兩隻巨大的鐵製毛毛蟲當日出動了26噸大型吊車運送，有民眾認為適合拿來當作裝置藝術，另外若是根據現在白鐵的價格計算，若是回收業者得標後，應也可獲利不少。

桃園分署也稱這是「稀有物件」，並將於6月4日早上10點的聯合拍賣會中法拍這兩座染缸，地點在桃園市桃園區富國路100號籃球場旁草皮區。