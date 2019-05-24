2愛犬在公園遭潑漆！三重阿伯「洗到抓狂」持利剪埋伏殺人下場出爐

記者陳雕文／新北報導

新北市三重區一名男子日前牽著兩隻愛犬在龍門公園散步，突然遭人潑漆，事後他用松香水幫狗刷洗，但始終洗不乾淨，他越刷越火，決心報復！帶著狗跟裁縫剪刀躲在停車場埋伏，看到潑漆者出現，他失控上前狂捅，將對方置於死地後逃逸。

▲▼飼主程男在公園內與愛犬被潑漆。（圖／何承恩提供）

檢警調查，去年10月17日晚上11點多，周男因為「大樂」、「小美」兩隻狗曾對他狂吠，與飼主程男（58歲）在龍門公園內發生爭執，周男惱羞竟朝人、狗潑灑白漆；程男事後在公園替愛犬刷洗白漆，越想越不甘，18日凌晨0時50分帶著「大樂」前往龍門路尋仇，見到周男後，拿出預藏的剪刀猛刺其手、背、頸等部位後逃逸，最後周男因左後肩及手臂失血過多身亡。

附近民眾表示，周男先在公園與人有發生糾紛，還有朝對方潑漆，隔天周男騎腳踏車到附近，突然遭到兇嫌攻擊，衝突過程不到10秒鐘！他往巷子裡面逃跑，沒多久氣力耗盡就倒了下來，當時恰巧附近有一位護士發現，立即上前執行CPR，還是無法救回一命。

▼大樂、小米全身沾滿白色油漆。（圖／記者陳雕文翻攝）

審理時，程男坦承有持剪刀攻擊周男，但否認有殺人故意，但根據監視器畫面顯示，程男行凶的現場光線充足，可辨識人體各部位，但他仍朝周男頸部等脆弱部位攻擊，下手甚重，因此法官認定程男有殺人故意。

法官認為，程男始終否認犯行，也未能與周男家屬達成和解，因此以殺人罪判刑18年，全案仍可上訴。

民進黨發言人吳思瑤助理何承恩表示，當時返家時還見到兇嫌在公園替愛犬洗澡，起先看到他們全身沾白白的，以為是洗澡跑出來，沒想到一問竟是遭到惡意攻擊，當時他立即請警方受理，不料幾小時後就發生憾事。

▼警方獲報後逮捕逃逸兇嫌歸案。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼警方查扣凶器上面還沾有血跡。（圖／記者陳豐德翻攝）