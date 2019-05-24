停飛737MAX大陸航企損失40億人民幣　航協：我們是最大客戶

▲大陸航空協會發聲明支持航企向波音公司索賠（圖／中新社）

大陸中心／綜合報導

針對11家大陸航空公司向波音公司索賠，大陸航空運輸協會24日發聲明稱，至6月底，航空運輸企業損失共計達40億元人民幣（約新台幣182億元），「中國航空運輸企業是737MAX飛機的最大用戶，此次事件導致的損失中國航空運輸企業也是最大。」對此，航協鄭重聲明，「將積極支持和協助會員企業開展相關索賠工作。」

據了解，大陸航空運輸協會會員包括41家航空運輸企業，生產運量占全部運量的90%以上。協會24日發佈關於「支援和協助會員企業向波音公司索賠」的聲明。它聲明中表示，截至2019年3月底，協會的13家航空公司共運營96架737MAX飛機，包括國航、東航、南航等航空公司。按照航空公司飛機引進計畫，預計2019年還將引進涉事機型130餘架。目前，停飛和延遲交付對航空公司機隊運力、生產運行、航班保障和經濟效益等方面均造成重大損失，恢復執行時間也還不知道。

聲明測算，如果737MAX飛機停飛至6月底，將造成損失40億元人民幣左右。隨著時間推移，相關損失還將進一步擴大。對此，協會鄭重聲明，「中國航空運輸企業是737MAX飛機的最大用戶，此次事件導致的損失我們也是最大。將積極支持和協助會員企業開展相關索賠工作。

聲明還表示，希望波音公司能夠重視大陸航企提出的索賠要求，給予合理合法地解決。協會將繼續跟蹤此事的後續發展，根據會員企業的要求給予積極必要的協助，維護會員企業的正當合法權益。