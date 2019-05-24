民進黨初選不民主？傳美方介入　楊憲宏指跟AIT有關

▲賴清德、蔡英文。（合成圖／記者徐斌慎、屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導

「蔡賴之爭」民進黨2020黨內總統初選，經協調三次仍無法達成共識，據媒體報導指出，美國官方也相當關切民進黨初選，一位資深媒體人楊憲宏透露媒體證實，「美國友人」的關心的一大重點是「盼望民進黨不要分裂」。

民進黨於去年九和一大選中大敗，據瞭解，美國在台協會（AIT）對明年2020的總統大選更是謹慎掌握，強化與各黨的接觸，由於現任總統蔡英位遭行政院前院長賴清德挑戰連任之路，而黨內初選之路也走得相當曲折，受到美方高度關切。

根據《中國時報》報導，楊憲宏23日證實，美方的確關切民進黨初選，「盼望民進黨不要分裂。」他說，這位「美國友人」的身分及層級，不便透露，友人所提出的問題，「都是美國國務院想知道的答案。」

楊憲宏表示，對方認為初選的民調方式很奇怪，「民進黨規定是互比，現在變成對比」，「因為美國都用互比，不用對比。」

另外，楊憲宏指出，對蔡陣營主張把柯文哲納入對比民調，美方也質疑，若柯後來不選，最後做出來的民調還算不算數？如果要做對比，應該對比一位「有一定程度的可信賴性」，輸贏比較好判斷，變數較少。

楊憲宏也說，對方提到手機民調的部分，認為手機民調不準確，以美國2016年總統大選為例，有很多機構做納入手機，民調顯示民主黨的希拉蕊會贏，但結果並非如此，證明手機民調準確度並不可靠。

對此，民進黨回應，AIT未曾來黨部談論總統初選，也未針對初選情勢進行任何接觸或討論。