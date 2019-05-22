拿蘋果塞住排氣管…熟女發動汽車嗆「我要自殺」　警破窗救人

▲蕭女因感情不順加上精神狀況不穩，竟拿蘋果塞住汽車排氣管意圖輕生。（圖／記者陳玉翻攝，下同）



記者陳玉／台中報導

50歲蕭姓女子日前外出訪友，與友人聊天過程中談到與男友感情不和，加上精神狀況不穩，一時想不開竟想輕生；蕭女先用一顆蘋果塞住汽車排氣管後上車發動，並將車反鎖不讓外人接近，警到場拍打車窗但其無反應，立即將蘋果取出後，再持警棍破窗救人，所幸女子送醫後並無大礙。

▲警方到場見蕭女倒臥駕駛座無反應，立即持警棍破窗救人。



豐原警分局合作所4月下旬獲報，豐原區三村路98巷內有一名女子大喊「我要輕生」，接著返回黑色轎車內反鎖，民眾聽聞覺得有異立即報警；警到場見蕭女倒臥在駕駛座，車門被反鎖、排氣管被蘋果塞住，大力拍打車窗皆無反應，立即持警棍敲破副駕駛座車窗玻璃，由消防人員將女子抬出，所幸發現得早，女子未吸入過多一氧化碳，送醫後並無大礙。

據警調查，蕭女精神狀況不穩，長期有服藥控制，曾離過一次婚，目前有一名男友，當天開著男友的黑色轎車從北屯到豐原訪友，聊天過程中蕭女談及跟男友感情問題，一時想不開，趁友人不注意時跑到屋外揚言輕生，鄰居擔心蕭女做傻事，立即報警處理。後續警方也通知相關社福單位介入關懷，並藉此呼籲民眾愛惜生命，勇敢求救並非弱者，可撥打1995、1980等生命專線。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995