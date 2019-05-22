辜莞允Nono涉嫌偷拍「鮪魚」裸照　事發後第一次到警局說明

記者陳以昇／新北報導

藝人辜莞允（Nono）日前捲入偷拍另一名藝人鮪魚裸照風波，警方傳喚她到案說明，22日下午2時許，由律師、經紀人陪同下，第一次到新北市林口分局說明案情，面對詢問，只簡單地說「謝謝，我今天是來說明的，目前已進入司法程序，靜待調查」，完全沒有澄清自己是否有偷拍。

▲▼藝人Nono辜莞允涉嫌偷拍鮪魚徐瑋吟裸照案，22日第一次到警局說明 。（圖／記者陳以昇攝）

▼藝人Nono辜莞允在律師、經紀人陪同下，第一次到警局說明 。（圖／記者陳以昇攝）

2019年3月間，藝人Nono辜莞允（27歲）與鮪魚徐瑋吟（24歲），隨綜藝節目《愛玩客》團隊到帛琉拍外景，同住一房時，Nono趁鮪魚洗澡、更衣、整理行李時偷拍她裸照；後來鮪魚因手機故障，借Nono平板電腦儲存照片時，發現Nono雲端硬碟裡竟然有自己的裸照，還淡定地表示沒有外流，但在檢視Nono手機，竟發現Nono竟將她的裸照傳給男友，事後控告Nono妨害秘密罪。

警方陸續約談當事人到案說明，22日下午2時許，被告Nono辜莞允由律師及經紀人陪同下，到林口警分局說明案情，面對詢問她並沒有正面回答是否做出偷拍行為，僅說「謝謝，我今天是來說明的，目前已進入司法程序，靜待調查」，隨即快速步出警局。