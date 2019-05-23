為期2年！　美再公布制裁名單　禁向「13陸企及個人」採購

▲美國國務院再對中國企業實施制裁。（示意圖／路透社）

記者朱世凱／綜合報導

美國國務院國際安全與防擴散局（Bureau of International Security and Nonproliferation）在美東時間22日，宣布對13個中國企業及個人實施制裁，其中包含友祥科技、浙江兆晨科技等10家企業以及3名個人。聲明也要求任何美國政府部門不得向這些企業或個人採購任何服務、產品、技術。

美國國務院在《聯邦紀事》（Federal Register）上正式公佈了對多國企業和個人實施制裁的聲明，其中包括13個中國企業及個人、1個伊朗企業、3個俄羅斯企業、5個敘利亞企業。上述企業與個人被指控違反《伊朗、北韓和敘利亞防擴散法案》，向伊朗、敘利亞、北韓轉移或採購軍品管控清單上的物品、技術及服務。

▼美國務院於網站上公布受制裁的企業及個人。（圖／翻攝自《聯邦紀事》）

13個中國企業及個人包括：

Abaseience Tech Co.,Ltd.（China）（友祥科技股份有限公司）及其任何繼承人、分支機構、子公司

Emily Liu （又名Emily Lau, Liu Baoxial）

Hope Wish Technologies Incorporated（China）及其任何繼承人、分支機構、子公司

Jiangsu Tianyuan Metal Powder Co Ltd（China）（江蘇天元金屬粉末有限公司）及其任何繼承人、分支機構、子公司

Li Fangwei （又叫Karl Lee）

Raybeam Optronics Co., Ltd （China）及其任何繼承人、分支機構、子公司

Ruan Runling （又叫Ricky Runling、Ricky Ruan）

Shanghai North Begins（China）及其任何繼承人、分支機構、子公司

Sinotech （Dalian） Carbon and Graphite Corporation （SCGC）（China）(中國科技碳石墨製造總公司（大連）及其任何繼承人、分支機構、子公司

Sun Creative Zhejiang Technologies Inc（China）（浙江兆晨科技股份有限公司）及其任何繼承人、分支機構、子公司

T-Rubber Co. Ltd（China）及其任何繼承人、分支機構、子公司

Wuhan Sanjiang Import and Export Co Ltd（China）及其任何繼承人、分支機構、子公司

Yenben Yansong Zaojiu Co Ltd（China）及其任何繼承人、分支機構、子公司

聲明指出，不得與這些人員訂立任何服務、產品、技術採購合約，不得向這些企業與人員提供任何協助，暫停授予這些人員現有的所有許可。上述制裁已於5月14日生效，如果不延長，將在2年內到期，它們將阻止任何美國公司或政府機構與受制裁的企業開展業務。